Recupera la PEP dos vehículos con reporte de robo en Culiacán

CULIACÁN. _ En acciones distintas, elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron dos vehículos que contaban con reportes de robo vigentes en la capital del estado.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el primer hallazgo se registró en el fraccionamiento Los Ángeles. Durante recorridos de vigilancia, los oficiales ubicaron un automóvil Toyota Corolla en condición de abandono. Al verificar los datos en el sistema Plataforma México, el resultado confirmó que la unidad había sido despojada de sus propietarios recientemente.

Posteriormente, en la colonia Las Quintas, patrullas de la corporación detectaron una camioneta Jeep Cherokee que circulaba sin placas de circulación. Tras una inspección de rutina y el cotejo de los números de serie en la base de datos oficial, se determinó que el vehículo también tenía un reporte de robo reciente.

Ambas unidades fueron trasladadas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se integren las carpetas de investigación correspondientes y se proceda a la entrega a sus legítimos dueños.