$!Recuperan 9 vehículos robados durante operativo en Culiacán

Nueve vehículos con reporte de robo y alteraciones en sus números de serie fueron localizados y recuperados durante un operativo especial realizado en distintos puntos de Culiacán.

Las acciones se desplegaron en colonias como Lombardo Toledano, Valle Alto, Bacurimí, Bellavista, Las Cucas y en la sindicatura de Quilá, donde corporaciones de seguridad estatales y federales realizaron recorridos de búsqueda que derivaron en el aseguramiento de las unidades.

Entre los vehículos recuperados se encuentran dos Volkswagen Vento, modelos 2015 y 2018; un Volkswagen Gol modelo 2018; una Honda CR-V modelo 2017 y una camioneta Chevrolet Colorado modelo 2020; una RAM 1500 modelo 2023 y un Dodge Charger modelo 2018, todos con reporte de robo.