$!Recuperan 9 vehículos robados durante operativo en Culiacán

Nueve vehículos con reporte de robo y alteraciones en sus números de serie fueron localizados y recuperados durante un operativo especial realizado en distintos puntos de Culiacán.
Las acciones se desplegaron en colonias como Lombardo Toledano, Valle Alto, Bacurimí, Bellavista, Las Cucas y en la sindicatura de Quilá, donde corporaciones de seguridad estatales y federales realizaron recorridos de búsqueda que derivaron en el aseguramiento de las unidades.
Entre los vehículos recuperados se encuentran dos Volkswagen Vento, modelos 2015 y 2018; un Volkswagen Gol modelo 2018; una Honda CR-V modelo 2017 y una camioneta Chevrolet Colorado modelo 2020; una RAM 1500 modelo 2023 y un Dodge Charger modelo 2018, todos con reporte de robo.
Además, fueron asegurados un Toyota Camry modelo 2016 y un Mazda CX-50 modelo 2024, los cuales presentaban alteraciones en el número de serie.
Alrededor de las 14:30 horas de este jueves, los vehículos fueron trasladados desde la sindicatura de Quilá hacia la pensión de la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado, bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva.
Las unidades quedaron a disposición de la autoridad investigadora, que continuará con las diligencias correspondientes.