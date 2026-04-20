Reportan 19 detenidos en operativos del domingo en Escuinapa

CULIACÁN._ Los operativos realizados en Escuinapa por corporaciones federales durante el domingo habrían dejado alrededor de 19 personas detenidas, según información extraoficial.
De acuerdo con datos que han trascendido, cinco de los detenidos habrían sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por la Marina Armada de México y 14 por parte del Ejército Mexicano.
Aunque hasta el momento no se ha emitido información oficial, trascendió que algunas de las personas detenidas no son mexicanas.
En los hechos, se habrían decomisado equipo táctico, armas y explosivos.
El domingo Escuinapa vivió una intensa jornada de movimientos de Seguridad después de que el Ejército Mexicano fue atacado con bombas lanzadas desde drones mientras acudían a verificar un reporte de tres personas asesinadas en el camino de terracería que va hacia la Presa Agustina Ramírez “El Peñón”; se indicó que en el sitio había además dos vehículos abandonados.
En el ataque, elementos del Ejército Mexicano resultaron lesionados y trasladados al Hospital IMSS Bienestar de manera inicial y después trasladados en helicóptero al Hospital Militar.
Después de ello se realizaron operativos en diversas zonas de la ciudad, según constataron vecinos de la ciudad de Escuinapa.