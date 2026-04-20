Reportan 19 detenidos en operativos del domingo en Escuinapa

CULIACÁN._ Los operativos realizados en Escuinapa por corporaciones federales durante el domingo habrían dejado alrededor de 19 personas detenidas, según información extraoficial.

De acuerdo con datos que han trascendido, cinco de los detenidos habrían sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por la Marina Armada de México y 14 por parte del Ejército Mexicano.

Aunque hasta el momento no se ha emitido información oficial, trascendió que algunas de las personas detenidas no son mexicanas.

En los hechos, se habrían decomisado equipo táctico, armas y explosivos.