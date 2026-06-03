Reportan ataque con dron explosivo contra director de Seguridad Pública de Escuinapa

CULIACÁN._ Un presunto ataque con dron explosivo contra el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, Rosario Camacho García, se registró este miércoles y habría dejado un elemento de la Policía Estatal lesionado por vidrios.

De acuerdo a los primeros repores, los hechos se presentaron alrededor de las 19:20 horas de este 3 de junio, cuando la población alertó en las redes sociales que se escuchaban detonaciones de bombas en la zona del Hospital IMSS Bienestar.

Posteriormente se informó en centrales de auxilio de la zona sur que se tenía un enfrentamiento en el entronque a la autopista Mazatlán-Tepic.

Tras este reporte, Camacho García, quien conduce un vehículo blindado, junto a sus escoltas que iban en otra patrulla, se dirigieron al sitio.

Durante el recorrido para llegar a la zona del presunto enfrentamiento, un dron con explosivo detonó sobre la patrulla de los escoltas, generando que los cristales del frente se quebraran, lesionando a un elemento por el impacto de los vidrios.

Hasta el momento no hay información oficial de parte de las autoridades, mientras la población de Escuinapa vive en la zozobra por la violencia.

Esta agresión se da a unas horas de que el mismo director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reportó que no se había registrado un repunte en los hechos de violencia en Escuinapa tras la captura la noche del pasado lunes en Mazatlán de Gabriel Nicolás Martínez Larios, identificado con los alias de “El Gabito” o “El 80”.

Informó el pasado martes que hasta el momento el territorio se mantenía sin novedad el municipio y que se contaba con el apoyo de personal militar para reforzar las labores de vigilancia.

Desde el 22 de mayo el municipio vive una jornada de enfrentamientos y detonaciones de explosivos que han alcanzado calles del Centro.

Apenas el 28 de mayo por la madrugada se tuvo también un enfrentamiento entre civiles por casi cinco horas. Las balas alcanzaron la infraestructura del Hospital IMSS Bienestar, dejando hoyos en diversas zonas.