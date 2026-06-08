Reportan balacera y explosiones cerca de El Quelite, la noche de este lunes

MAZATLÁN._ Por segundo día consecutivo reportan balacera y explosiones en la zona de El Quelite.

De acuerdo con reportes de vecinos, la noche de este lunes 8 de junio, se escuchan detonaciones de arma de fuego y explosiones de artefactos.

Otro vecino informó que desde las 14:00 horas de este lunes se escucharon fuertes detonaciones de armas de fuego y explosivos, a la altura de La Amole, a un costado de El Quelite.

La noche del pasado domingo a través de redes sociales se reportó también intensa balacera y estallidos de artefactos en El Quelite, aunque la Alcaldesa Estrella Palacios dijo que a través de C-4 no habían recibido reportes.

Los vecinos aclararon que no hubo manera de reportar al 911 porque se quedaron sin energía eléctrica en ese poblado de Mazatlán.