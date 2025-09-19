Reportan brotes de violencia en Badiraguato, pero autoridades no confirman enfrentamientos

CULIACÁN. _ En los últimos días, habitantes de la sierra de Badiraguato han denunciado presuntos brotes de violencia y enfrentamientos entre civiles armados. No obstante, autoridades de seguridad pública no han confirmado dichos enfrentamientos.

La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Verona Hernández Valenzuela, informó que, aunque algunos reportes no han podido ser corroborados, sí se han localizado personas asesinadas en la región.

“Se han tenido reportes de eventos entre civiles en el municipio de Badiraguato; sin embargo, en algunos casos no se ha podido comprobar la veracidad de los señalamientos. La Fiscalía ha confirmado al menos tres personas sin vida en los últimos días”, declaró.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), entre el martes 16 y el miércoles 17 de septiembre se registraron homicidios en las comunidades de Huixiopa y La Sábila. En este último poblado se reportaron dos víctimas, entre ellas un adulto mayor hallado sin vida dentro de una vivienda incendiada.

Estos hechos se confirmaron tras las alertas emitidas por habitantes de comunidades como San José del Llano, La Sábila y Soyatita, quienes reportaron supuestos enfrentamientos armados en la zona serrana.