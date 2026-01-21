$!Reportan desaparición de agente municipal tras salir de El Salado, Culiacán

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa emitió una ficha de búsqueda tras la desaparición de César Eduardo Ramírez Félix, agente activo de la Policía Municipal de Culiacán, de quien se desconoce su paradero desde las primeras horas de este miércoles 21 de enero.

De acuerdo con la información, el elemento de seguridad, de 31 años de edad, fue visto por última vez alrededor de las 06:27 horas, momento en el que salía de la sindicatura de El Salado, ubicada al sur del municipio de Culiacán.

Al momento de su desaparición, el agente municipal vestía una playera deportiva negra, short negro y botas de la marca Under Armour del mismo color. Como características físicas, se describe como un hombre de complexión media, tez morena clara, 1.75 metros de estatura, cabello lacio corto y cejas pobladas.