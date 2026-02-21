$!Reportan detención de dos personas tras homicidio de motociclista en la 5 de Febrero, en Culiacán

CULIACÁN._ Tras el homicidio de un motociclista este sábado en la colonia 5 de Febrero, en Culiacán, se reportó la detención de al menos dos personas presuntamente relacionadas a este hecho.

Según reportes preliminares, la detención ocurrió luego de que sujetos a bordo de un vehículo Toyota Corolla de color gris emprendieron la huida de la escena del crimen y fueron interceptados por el Ejército Mexicano.