$!Reportan detención de dos personas tras homicidio de motociclista en la 5 de Febrero, en Culiacán

CULIACÁN._ Tras el homicidio de un motociclista este sábado en la colonia 5 de Febrero, en Culiacán, se reportó la detención de al menos dos personas presuntamente relacionadas a este hecho.
Según reportes preliminares, la detención ocurrió luego de que sujetos a bordo de un vehículo Toyota Corolla de color gris emprendieron la huida de la escena del crimen y fueron interceptados por el Ejército Mexicano.
El punto donde habría sido el arresto fue en el cruce de las calles Paula Moreno y Socorro Astol, aproximadamente a 500 metros de donde fue asesinado el motociclista.
En el lugar pudo apreciarse una fuerte concentración de personal militar, quien confirmó que los detenidos ya habían sido trasladados por las autoridades competentes.