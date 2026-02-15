Seguridad
|
Violencia

Reportan privación de la libertad de dos hombres en el fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

Sujetos armados interceptaron a dos personas la tarde de este domingo en la calle Monte Efraín, en el cruce con Monte de los Olivos. Viajaban en dos vehículos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/02/2026 17:16
15/02/2026 17:16

CULIACÁN._ La privación de la libertad de dos hombres se reportó la tarde de este domingo en una de las calles del fraccionamiento Santa Rocío, ubicado en el sector poniente de Culiacán.

Según reportes preliminares, un grupo de sujetos desconocidos, al parecer con armas de fuego, interceptó y se llevó a las dos personas en la calle Monte Efraín, en el cruce con Monte de los Olivos.

El hecho se registró alrededor de las 16:00 horas de este 15 de febrero. En el reporte se dio a conocer que los agresores viajaban en dos vehículos sedán, uno de color blanco y otro negro.

De momento, las identidades de las víctimas no han sido reveladas. Autoridades de seguridad e investigación arribaron al lugar de los hechos para entrevistar a los testigos y localizar indicios del caso.

#Violencia
#Inseguridad
#Privación de la libertad
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube