Reportan privación de la libertad de un menor de 15 años al norte de Culiacán

La privación ilegal de la libertad de un menor de edad fue reportada la tarde de este sábado en la colonia Nueva Galaxia, al norte de Culiacán.

Según primeras versiones, cerca de las 14:00 horas un grupo armado habría ingresado por la fuerza a un domicilio y raptado a un joven de 15 años.

El punto de referencia de los hechos se ubica por la calle Urano, cerca de la avenida Tamazula.

Derivado de la denuncia, se generó una movilización de corporaciones en el sitio y comenzó un despliegue en los alrededores.