Reportan un herido tras presunta balacera cerca de la Escuela de Agronomía de la UAS

Un presunto enfrentamiento registrado este lunes sobre la carretera Culiacán-Eldorado dejó como saldo a un hombre herido por proyectil de arma de fuego y una persona detenida por elementos de seguridad.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 horas a la altura de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

En el sitio se localizó una unidad perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con daños causados por impactos de bala. Trascendió que el lesionado, quien presuntamente labora en dicha institución, se trasladó por sus propios medios a la clínica del IMSS en la sindicatura de Costa Rica para recibir atención médica.

Tras el reporte del incidente, elementos de la Policía Estatal Preventiva desplegaron una movilización en la zona, donde realizaron la detención de un civil en el lugar de los hechos.

Hasta este momento, las autoridades de seguridad no han emitido una confirmación oficial sobre la naturaleza de los hechos ni el estado de salud de la persona lesionada.

Información en desarrollo...