Reportan una joven mujer baleada en Escuinapa

CULIACÁN._ La violencia no cesa en Escuinapa. Una joven mujer fue atacada a balazos, al parecer por su ex pareja, la madrugada de este domingo 14 de septiembre, en pleno Centro de la ciudad.

De acuerdo a los primeros datos, Yulieth, de 24 años, es el nombre de la víctima.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:55 horas de este domingo en la calle Rosales.

Se mencionó que un hombre armado arribó a la casa y discutió con Yulieth, para luego atacarla a balazos y dejarla gravemente herida.

Tras pedir apoyo, los cuerpos de rescate y apoyo no arribaron, por lo que un vecino trasladó a la herida al hospital, pero debido a su estado de salud fue enviada a un nosocomio de Mazatlán.