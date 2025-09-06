$!Rescatan a víctima y detienen a presunto implicado tras privación de la libertad en Culiacán

CULIACÁN._ Un vehículo quedó abandonado tras una privación de libertad registrada este sábado 6 de septiembre en la colonia Infonavit Cañadas, en Culiacán. Luego del acto delictivo, las autoridades detuvieron a uno de los responsables y liberaron a la víctima.
El hecho se registró poco antes de las 13:00 horas en la calle Sierra Madre Occidental, entre Cerro de la Memoria y Cerro Prieto.
Según informes, un grupo de civiles armados se encontraba circulando en una unidad Nissan Versa blanco cuando se detuvo en medio de la calle y descendió para tomar a la fuerza a una persona, a la cual privó de la libertad.
Tras someterla, los civiles despojaron otro automóvil y se llevaron a la víctima con rumbo desconocido, dejando abandonado el automóvil primeramente mencionado y con la puerta del piloto abierta.
Se reportó que dentro de la unidad también se encontraron rastros de sangre.
El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, siendo elementos del Ejército de México los que respondieron al reporte para montar un operativo de seguridad y delimitar la zona en donde se localizó el vehículo abandonado.
Luego llegaron agentes policiales de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las investigaciones del caso y encargarse de las diligencias.
Más tarde, las autoridades dieron a conocer que se dio con el paradero de los responsables del acto delictivo, pues se refirió que fue en la colonia El Ranchito donde el personal de seguridad capturó al menos a un civil presuntamente implicado en la privación de libertad.
En el lugar también liberaron a la víctima, a la cual se le brindó la atención necesaria.