$!Rescatan a víctima y detienen a presunto implicado tras privación de la libertad en Culiacán

CULIACÁN._ Un vehículo quedó abandonado tras una privación de libertad registrada este sábado 6 de septiembre en la colonia Infonavit Cañadas, en Culiacán. Luego del acto delictivo, las autoridades detuvieron a uno de los responsables y liberaron a la víctima.

El hecho se registró poco antes de las 13:00 horas en la calle Sierra Madre Occidental, entre Cerro de la Memoria y Cerro Prieto.

Según informes, un grupo de civiles armados se encontraba circulando en una unidad Nissan Versa blanco cuando se detuvo en medio de la calle y descendió para tomar a la fuerza a una persona, a la cual privó de la libertad.

Tras someterla, los civiles despojaron otro automóvil y se llevaron a la víctima con rumbo desconocido, dejando abandonado el automóvil primeramente mencionado y con la puerta del piloto abierta.

Se reportó que dentro de la unidad también se encontraron rastros de sangre.