“En la Coordinación Municipal de Protección Civil nos encontramos realizando diversos operativos para retirar del mercado estos artificios de pirotecnia que cuentan con exceso de pólvora y que se convierten en un arma prácticamente; en este sentido, a la fecha hemos retirado del mercado aproximadamente 65 kilos de pirotecnia, que ya no llegarán más a los hogares de nuestros pequeños, a los hogares de nuestros seres queridos y, con ello, estamos evitando que se manipule esta pirotecnia y en consecuencia evitar una tragedia en esta temporada decembrina”, mencionó el titular de la corporación de auxilio.

Enfatizó que dentro de estas acciones que se han desarrollado para reforzar las estrategias para evitar el uso de pirotecnia durante estas fechas, incluyen la campaña “En Culiacán, Evitamos la Pirotecnia, no es un juego, es un arma y es letal”; que abarca las revisiones aleatorias en abarrotes y tianguis, en diversos sectores de la ciudad.

Destacó, que a la par se coloca material explicativo para evitar el uso de dichos artificios, el cual se ubicó de manera visible en estos establecimientos, además se ha distribuido información sobre las consecuencias de su uso en empresas, escuelas y el propio sector comercial.

Sin embargo, dijo que es importante la colaboración de la población para evitar una tragedia, por lo que hizo el llamado a evitar que los pequeños compren y jueguen con estos artefactos explosivos que son un peligro inminente.

“Los invitamos nuevamente y no nos vamos a cansar en repetir en toda la época y en lo que viene del año, solicitar que eviten comprar cuetes, eviten comprar pirotecnia, es un riesgo, no es un juego, es un arma y es letal. No dejen que nuestros niños sigan jugando con este tipo de artefactos, porque son un total peligro eminente”, y concluyó recordándole a los padres de familia, que existe una estadística muy lamentable de seis a ocho menores lesionados pirotecnia en años anteriores, por ello el llamado a celebrar sin estos artefactos.