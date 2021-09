$!Cárceles de Sinaloa, sin control ante hechos violentos: riñas, asesinatos, fugas

Fugas y muertes en Culiacán

Apenas un mes después en el penal de Mazatlán, en febrero del 2017, dos reos salieron heridos con armas punzocortantes, uno de ellos perdió la vida, solo se detalló que el identificado como Jesús N del módulo 11, tuvo una discusión con su compañero después del horario de visitas, a partir de estos hechos se reforzó la seguridad en los espacios para que no se dieran más riñas.

El 23 de marzo de este año, un interno del centro penitenciario Goros II de Ahome hizo un hoyo en la pared para escapar, se cree que pudo aprovechar las horas de la madrugada para huir, pues contaban con su presencia en la noche y a las 7:00 horas se percataron que no estaba y de los huecos en la pared.

El 14 de agosto del 2018, los custodios en Ahome entraron en paro de labores demandando a las autoridades que ya no hubiera rotación de personal al interior del centro penitenciario. Los elementos de seguridad solicitaron que se les dejara de enviar a 15 elementos cada mes al de Aguaruto o a Mazatlán, prefirieron doblar turnos en Ahome.



Advierten la incapacidad para enfrentar la violencia

El Diputado Mario Rafael González Sánchez, advierte sobre las condiciones del penal de Aguaruto.

“Dentro del penal de Aguaruto hemos tenido ya muchos problemas... los mandos que están ahí, hablo de la subsecretaría, en sí de todo, no tienen la capacidad para poder tener una mejor reacción ante estos eventos”, indicó.

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Sinaloa también señaló que las condiciones en que trabajan los elementos de seguridad, sumado a sueldos bajos, influye en que haya un déficit de elementos, mientras que los que hay pueden ser fácilmente corruptibles por las necesidades que tienen.

“Qué esperanza le puedes dar un policía si no le estás dando las garantías ni siquiera de su propia vida, de seguridad, de que va a estar seguro de que el día de mañana sus hijos van a tener una comida”, agregó.

“¿Cómo no va a haber un problema? si no tenemos ni las capacitaciones para el personal de los penales, no tenemos absolutamente nada, realmente ellos maquillan resultados”, enfatizó el legislador.