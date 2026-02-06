Roban vehículo a policía estatal en la salida sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un elemento activo de la Policía Estatal Preventiva fue víctima de la delincuencia este viernes, al ser despojado de su vehículo particular de manera violenta mientras transitaba por el sur de la capital sinaloense, en las inmediaciones de la de Los Becos.

Los hechos ocurrieron cuando el oficial, quien se encontraba fuera de servicio a bordo de un automóvil Honda Accord color plata, fue interceptado por civiles armados sobre la carretera México 15. El incidente se registró a la altura de la comunidad Los Becos, donde los sujetos obligaron al conductor a descender de la unidad para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido.

Tras el reporte del robo, integrantes de diversas corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de rastreo y vigilancia en las zonas aledañas y accesos a la ciudad con el objetivo de localizar el vehículo y a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado la recuperación del automóvil ni la detención de personas relacionadas con este hecho. El caso será turnado a las instancias correspondientes para iniciar con las diligencias de ley.