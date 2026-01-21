Se incendia abarrotes en Pradera Dorada, en Mazatlán; reportan dos lesionados

MAZATLÁN._ Dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó un incendio registrado la noche de este miércoles al interior de un domicilio que también operaba como tienda de abarrotes, en el fraccionamiento Pradera Dorada.

Este hecho activó los protocolos de atención y auxilio por parte de los cuerpos de seguridad y emergencia.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que, de acuerdo con los primeros reportes, una probable acumulación de gas habría provocado el inicio del fuego, el cual se propagó rápidamente a diversas áreas del inmueble.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán y personal de Protección Civil acudieron de inmediato al lugar para controlar la emergencia, así como para realizar las diligencias correspondientes, teniendo como consecuencia dos personas lesionadas; posteriormente se evaluarán los daños materiales.

El área fue acordonada y permanece resguardada por elementos de seguridad, con el objetivo de prevenir riesgos y evitar afectaciones a vecinos y transeúntes, mientras continúan las labores de inspección.