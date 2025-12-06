Seguridad
Se incendia camioneta en la avenida Las Torres, en Mazatlán

Una Ford Ranger se prendió en llamas este sábado luego de que humo saliera del motor; Bomberos Veteranos controlaron el fuego sin que se registraran lesionados
Noroeste/Redacción
06/12/2025 17:32
MAZATLÁN._ Un probable cortocircuito provocó el incendio de una camioneta que circulaba por la avenida Las Torres, en Mazatlán.

El siniestro se reportó a las 15:30 horas de este sábado casi en la esquina con la carretera Internacional, a la altura del fraccionamiento Paseo de Los Olivos.

El conductor de la camioneta Ford Ranger refirió que el humo proveniente de la zona del motor invadió la cabina de su unidad, obligándolo a descender y al abrir el cofre el fuego se avivó.

Bomberos Veteranos acudieron al lugar y atacaron las llamas que ya envolvían la camioneta hasta sofocarlas con chorros de agua a presión.

Tras el siniestro no se reportaron personas lesionadas.

