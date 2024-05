El vehículo de la ruta Nuevo Culiacán habría sufrido un percance en el sistema de aire acondicionado, el cual desató el siniestro.

Según el propio chofer de la unidad, fue el exceso de humo lo que alertó de la situación, por lo que inmediatamente frenó la unidad y evacuó a los pasajeros.

“Un corto del aire, sistema del aire. No, pues, el mismo humo, comenzó a oler a quemado, y ya haz de cuenta de que me paré en la esquina a checar, y ya al momento de dar la vuelta el camión se me prende”, relató Jesús.

“Como pudimos bajar a toda la gente, primero más que nada”, narró el chofer.