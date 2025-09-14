$!Se registra fuerte incendio en el sector Las Coloradas, al suroriente de Culiacán

CULIACÁN._ Un fuerte incendio se registró la noche de este domingo 14 de septiembre en el sector de Las Coloradas, en Culiacán, del cual aún no se han reportado posibles heridos o intoxicados, solo eventuales daños materiales.

Se indicó que fue a partir de las 20:00 horas cuando vecinos de colonias aledañas alcanzaron a observar una columna de llamas de gran magnitud que al parecer surgió en una zona enmontada, de la cual se desprendió una gran nube de humo blanco.