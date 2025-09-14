$!Se registra fuerte incendio en el sector Las Coloradas, al suroriente de Culiacán

CULIACÁN._ Un fuerte incendio se registró la noche de este domingo 14 de septiembre en el sector de Las Coloradas, en Culiacán, del cual aún no se han reportado posibles heridos o intoxicados, solo eventuales daños materiales.
Se indicó que fue a partir de las 20:00 horas cuando vecinos de colonias aledañas alcanzaron a observar una columna de llamas de gran magnitud que al parecer surgió en una zona enmontada, de la cual se desprendió una gran nube de humo blanco.
Se desconoce si el siniestro se generó de manera intencional o por algún tipo de percance; se espera que las autoridades de rescate y equipo de Bomberos de Culiacán arriben para sofocar por completo el fuego.
Hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre las afectaciones que el incendio podría haber dejado, así como posibles personas intoxicadas o heridas a partir del hecho.