Seguridad
|
Siniestro

Se registra fuerte incendio en el sector Las Coloradas, al suroriente de Culiacán

Las llamas se originaron en una zona enmontada del sector y fueron observadas por vecinos de colonias aledañas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/09/2025 21:38
14/09/2025 21:38

CULIACÁN._ Un fuerte incendio se registró la noche de este domingo 14 de septiembre en el sector de Las Coloradas, en Culiacán, del cual aún no se han reportado posibles heridos o intoxicados, solo eventuales daños materiales.

Se indicó que fue a partir de las 20:00 horas cuando vecinos de colonias aledañas alcanzaron a observar una columna de llamas de gran magnitud que al parecer surgió en una zona enmontada, de la cual se desprendió una gran nube de humo blanco.

$!Se registra fuerte incendio en el sector Las Coloradas, al suroriente de Culiacán

Se desconoce si el siniestro se generó de manera intencional o por algún tipo de percance; se espera que las autoridades de rescate y equipo de Bomberos de Culiacán arriben para sofocar por completo el fuego.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre las afectaciones que el incendio podría haber dejado, así como posibles personas intoxicadas o heridas a partir del hecho.

#Siniestro
#Incendio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube