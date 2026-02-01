$!Se registra fuerte presencia del Ejército Mexicano en Rosario

EL ROSARIO._ Entre recorridos de vigilancia y retenes de inspección se registra una fuerte presencia de elementos del Ejército Mexicano en la cabecera y comunidades de Rosario.

Apostados en ambos sentidos de la carretera estatal Rosario-Agua Verde, elementos del Ejército realizan un retén de inspección a unidades a la altura de la comunidad de La Estación.