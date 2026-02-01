Seguridad
Se registra fuerte presencia del Ejército Mexicano en Rosario

El operativo se registró por tierra y por aire
01/02/2026 19:14
EL ROSARIO._ Entre recorridos de vigilancia y retenes de inspección se registra una fuerte presencia de elementos del Ejército Mexicano en la cabecera y comunidades de Rosario.

Apostados en ambos sentidos de la carretera estatal Rosario-Agua Verde, elementos del Ejército realizan un retén de inspección a unidades a la altura de la comunidad de La Estación.

Esto en el marco de incremento de elementos castrenses a la región para reforzar la búsqueda de mineros en el vecino municipio de Concordia y las inseguridad registrada en Escuinapa.

Elementos revisan principalmente vehículos transportados por hombres, a quienes descienden de las unidades, para revisarlos de forma personal de pies a cabeza en medio de un interrogatorio.

