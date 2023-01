Secretario de Seguridad de Sinaloa llama a no salir de casa en Culiacán ante hechos de violencia

Están presentando diferentes bloqueos en toda la ciudad, ahorita la invitación a toda la ciudadanía es que si no tiene que salir no salgan, hay sobre la Pedro Infante, sobre la México 15 se están reportando agresiones y despojos de vehículos y están bloqueando las principales avenidas de comunicación. La invitación a la ciudadanía es que si no tiene que salir no salga”, dijo el secretario.