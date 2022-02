Sinaloa pasa de naranja a amarillo en el semáforo Covid

MAZATLÁN._ Sinaloa avanzó al pasar de color naranja a color amarillo, en el semáforo epidémico Covid-19, de la Secretaría de Salud federal. Estará así del lunes 21 de febrero al domingo 6 de marzo.

Son 15 los estados, entre ellos Sinaloa, lo que pasan a color amarillo; 16 a color verde y cero en color naranja y cero en color rojo.

La presente edición del Carnaval Internacional de Mazatlán está programada para iniciar del 24 de febrero al 1 de marzo si es que se autoriza llevarla a cabo.

Este sábado sin falta se decide si se realiza o no el Carnaval de Mazatlán, afirmó Rocha Moya

La decisión de la realización o no del Carnaval de Mazatlán por parte del Gobierno del Estado, se dará a conocer este sábado sin falta, señaló la mañana de hoy viernes el Gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán.

Dijo que esto dependerá en mayor medida en el color del semáforo de riesgo epidémico en Sinaloa.

- ¿Cuándo se va a decidir la realización del Carnaval?

- “Mañana”, respondió este viernes.-

Hay artistas que ya están anunciando su presentación en el Carnaval, ¿esto significa qué sí se va a hacer?

- No, porque no hemos resuelto, va ser mañana, quiero ver el semáforo ahora.

El Mandatario estatal señaló que ya mandó a una comisión para que se hiciera una serie de planteamientos con respecto a las medidas que se deberían tomar en caso de que se llegase a realizar el festejo.

Rocha Moya señaló que por el momento no puede dar a conocer estas medidas hasta que no se tome la decisión de si va o no el Carnaval de Mazatlán.

Sobre si existe la posibilidad de hacer un cambio de fecha, dijo que esto es algo que se podría contemplar.- Gobernador, ¿entonces el cambio del color del semáforo determinaría la realización del Carnaval?- Bueno va ser una parte, ese color es muy importante, si no se modifica el naranja, no hay Carnaval, si se modifica es una probabilidad muy importante hacia abajo por supuesto.

- ¿Cuándo se va a saber?- Mañana sin falta.

Listos, todos los eventos de Carnaval de Mazatlán

Por el momento, el Estadio Teodoro Mariscal ya se encuentra en preparación para que ahí se realicen las coronaciones de las soberanas, como habitualmente se acostumbra; un escenario monumental se está levantando en el campo de juego, y ahí sería dónde se presentará Alejandro Fernández, intérprete de Como quien pierde una estrella con su Hecho en México.

Mientras todo se confirma, desde la semana pasada, el pueblo mazatleco ha seguido adelante con los preparativos y los eventos alrededor de la gran fiesta porteña, como los que se han venido realizando: la Manifestación, la elección del Rey de la Alegría, las reinas infantiles, de los Juegos Florales y la Reina absoluta del Carnaval.

Estas actividades incluyen la designación, por parte de las autoridades de Cultura, de los ganadores de los tres premios artísticos: Premio a las Artes Visuales Antonio López Sáenz, Premio de Poesía Clemencia Isaura y Premio Mazatlán de Literatura.