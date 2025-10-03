SSPE lamenta muerte de agente de la Policía Estatal tras ataque armado en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) lamentó el fallecimiento del agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Josué Guadalupe, quien perdió la vida mientras recibía atención médica, luego de resultar herido en un ataque armado registrado la noche del jueves 2 de octubre en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
A través de sus redes sociales, la dependencia expresó sus condolencias por el deceso del joven elemento, quien se encontraba fuera de servicio al momento del ataque.
Los hechos ocurrieron en una cancha de voleibol donde se encontraban varias personas reunidas. Un sujeto armado abrió fuego en el lugar, dejando un saldo de cuatro personas heridas, entre ellas el propio agente, quien perdió la vida mientras recibía atención médica.
Entre los lesionados se encuentran Guadalupe “N”, de 54 años, exagente y padre del oficial fallecido; Florencio “N”, de 56 años, también exelemento de la Dirección de Servicios de Protección; y José Ramón “N”, de 70 años, un civil que también recibió impactos de bala.
Durante la conferencia de prensa de este viernes, Verona Hernández Valenzuela, vocera de la SSPE, confirmó que Josué Guadalupe estaba adscrito a la PEP y asignado a tareas de seguridad en un edificio gubernamental. Asimismo, informó que los tres lesionados se reportan estables tras recibir atención médica.