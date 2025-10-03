SSPE lamenta muerte de agente de la Policía Estatal tras ataque armado en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) lamentó el fallecimiento del agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Josué Guadalupe, quien perdió la vida mientras recibía atención médica, luego de resultar herido en un ataque armado registrado la noche del jueves 2 de octubre en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

A través de sus redes sociales, la dependencia expresó sus condolencias por el deceso del joven elemento, quien se encontraba fuera de servicio al momento del ataque.

Los hechos ocurrieron en una cancha de voleibol donde se encontraban varias personas reunidas. Un sujeto armado abrió fuego en el lugar, dejando un saldo de cuatro personas heridas, entre ellas el propio agente, quien perdió la vida mientras recibía atención médica.