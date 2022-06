SSPM asegura en Mazatlán 18 motocicletas en la Pino Suárez y Prados del Sol

En las colonias Pino Suárez y Prados del Sol, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal desplegó los operativos de revisión vehicular para corroborar que los vehículos estén en regla y que los conductores cumplan con lo establecido en la Ley de Movilidad.

Los elementos Preventivos y de Tránsito colocaron puestos de inspección en ambos asentamientos, donde el resultado fue la detención de 18 motocicletas por diferentes conceptos, por lo que fueron depositadas en la pensión municipal.

Entre ambos puntos, los agentes elaboraron 40 actas de hechos con 57 infracciones, entre ellas no portar placas de circulación, no portar casco protector, no respetar los límites de velocidad, conducir vehículo sin licencia (entre ellos un menor de edad), así como no portar tarjeta de circulación.