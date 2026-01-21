SSPyTM confirma desaparición de policía municipal en Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) confirmó la desaparición del elemento municipal César Eduardo “N”, activo de la corporación, cuya ficha de búsqueda fue difundida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa.
De acuerdo con la información, la privación de la libertad del agente ocurrió mientras este se encontraba fuera de sus funciones policiales y en su tiempo libre. La dependencia precisó que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con los familiares para brindar acompañamiento y coadyuvar con las autoridades competentes en las labores de localización.
Pese al carácter oficial del reporte, la SSPyTM manifestó su disposición para aportar recursos y datos que faciliten la pronta ubicación del elemento, dentro del marco legal correspondiente.
“La SSPyTM reitera su compromiso con la legalidad, el respeto a los derechos humanos y el acompañamiento solidario a las familias en situaciones de esta naturaleza, actuando con responsabilidad y coordinación interinstitucional”, señala la dependencia municipal en su comunicado.