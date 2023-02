La propia lesionada, de nombre Eva María “N”, de aproximadamente 25 años y originaria de Monterrey, Nuevo León, relató su experiencia cuando era trasladada hasta la ambulancia de la Cruz Roja, donde la trasladaron a una clínica particular.

“Y me caí dos veces, la primera vez el paracaídas sí avanzó un poco y caí en el agua, luego luego me sacaron los parachuteros y me convencieron de subir nuevamente. Yo creí que esas cosas pasaban, pero en la segunda el paracaídas nomás se levantó, creo que por el viento no avanzó y caí en la arena, de plano ya no me tocaba pasearme, nomas faltó que me cobraran”, comentó la turista.