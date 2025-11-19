$!Sujetos disparan contra un local comercial en el sector Canaco, al norte de Culiacán

Un local comercial fue atacado a balazos durante la tarde-noche de este miércoles 19 de noviembre en el sector Canaco, al norte de Culiacán.

Los reportes provocaron una fuerte movilización de elementos de diversas instituciones de seguridad, que concluyó con el aseguramiento de un inmueble ubicado sobre la calle Hermes, entre Zeus y Perseo.

El establecimiento acordonado presuntamente promocionaba artículos de ropa y calzado.