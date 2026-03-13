$!Termina búsqueda: encuentran sin vida a joven desaparecido en José Ríos

JUAN JOSÉ RÍOS. _ Un joven que permanecía fue reportado como desaparecido desde el pasado 11 de marzo en este municipio fue hallado sin vida la mañana de este viernes en un canal de riego.

La víctima fue identificada como Carlos Francisco “N”, de 23 años de edad. Su cuerpo fue localizado por personas que transitaban por un camino contiguo a las tierras de cultivo de la colonia Juan S. Millán, quienes dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.