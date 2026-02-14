Un arresto y arma larga asegurada deja persecución de policías en Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó saldo de un hombre detenido, así como el aseguramiento de un arma larga y vehículo, luego de una persecución registrada este sábado en Culiacán.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos comenzaron en la colonia Loma de Tamazula, donde fue detectado un vehículo Toyota Yaris color blanco que trató de evadir a los policías.

Los uniformados siguieron al sospechoso hasta el fraccionamiento Los Ángeles, en donde fue aprehendido.

Al revisar la unidad en que viajaba, corroboraron que esta contaba con reporte de robo, y que en su interior había un arma larga tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, dos cargadores para arma larga de 7.62 x 39 mm, y 30 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm.

El detenido y lo asegurado se turnaron ante la Fiscalía General de la República para dar curso a las investigaciones.