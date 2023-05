MAZATLÁN._ Acusado del delito de trata de personas, cometida en perjuicio de su propia pareja sentimental, fue vinculado a proceso Reynaldo “S”, con domicilio en la Colonia Villa Galaxia, en Mazatlán.

La Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Región Sur del Estado, presentó la imputación en la audiencia inicial de la causa penal 719/2022 en donde se establece que, el ahora vinculado sostenía una relación sentimental con la víctima la cual inició en el 2017, teniendo él 53 años y la mujer menor de edad con 14 años.

Reynaldo violentaba a la menor de edad de manera física, psicológica y sexual, además de someterla a trata de personas.

La víctima, al no conocer la ciudad y no tener un núcleo familiar o amistad en el lugar era amenazada por el individuo con hacerle daño a ella y a los hijos de ambos; siendo el 7 de diciembre de 2021 estando en estado de gestación, el indiciado la golpeó y drogó para que no opusiera resistencia.

La víctima logró salir de la casa y pedir ayuda para ser trasladada a un hospital donde estuvo en terapia intensiva.

La mujer fue regresada por su pareja a la vivienda una vez recuperada de sus lesiones, donde de nuevo la drogó y golpeó para volverla a someter a trata y abandonarla en un predio baldío.

Este hecho constituye el delito de trata de personas, por lo que se solicitó orden de aprehensión la cual fue librada por el Juez de Control y cumplimentada el 26 de abril de 2023.

El 27 de este mismo mes y año, se celebró audiencia inicial donde se formuló imputación y se expusieron los datos de prueba con lo que se solicitó la vinculación a proceso que fue dictada por el Juez en continuación de audiencia inicial efectuada el 2 de mayo de 2023 con seis meses de plazo para cierre de investigación complementaria.