CULIACÁN._ En audiencia inicial de la causa penal 596/2023, Leonardo “P” quedó vinculado a proceso acusado del delito de abuso sexual agravado cometido en perjuicio de una adolescente de 14 años de edad, con quien lo une una relación de confianza al ser padre del hermano de la víctima.

Los hechos sucedieron el 20 de noviembre de 2022, en un fraccionamiento de la ciudad de Culiacán, donde el imputado llegó al domicilio de la menor a dejar un garrafón de agua, una vez dentro de la vivienda comenzó a platicar con ella, a quien se acercó y empezó a realizarle tocamientos de índole sexual. La adolescente se resistió por lo que el sujeto optó por retirarse del lugar.

Ese mismo día, se interpuso formal denuncia por lo que se realizaron valoraciones médicas y psicológicas a la menor víctima, con las cuales se apoyó su dicho, ya que presentó afectación emocional por los hechos.

La audiencia inicial se llevó el 9 de junio, luego de diferirse en tres ocasiones ya que en las dos primeras no se notificó de manera personal al indiciado y en la tercera se libró orden de aprehensión al verificarse que el sujeto si estaba en el domicilio para recibir notificaciones. Una vez celebrada la audiencia se formuló imputación y se le solicitó vinculación a proceso por el delito de abuso sexual agravado.

El imputado no ejerció su derecho de rendir una declaración, y la defensa particular solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, aplicando la medida cautelar de prisión preventiva.

El 13 de junio de 2023, se dio inicio a la continuación, en donde la defensa particular no acudió a la audiencia, aunado que el imputado manifestó no querer continuar con la defensa particular por lo cual se le nombró a un defensor público para que lo represente y debido a esa situación se dio nueva fecha para la continuación para el día 14 de junio de 2023.

En esa fecha se dio inicio a la audiencia en donde la defensa publica manifestó el no realizar ejercicio de contradicción respecto a la vinculación a proceso y sobre los datos de prueba vertidos por la fiscalía, por lo cual la juez resolvió la vinculación a proceso al hoy imputado por el hecho y la clasificación jurídica solicitada, se le impuso la prisión preventiva oficiosa, así como dos meses de plazo de investigación complementaria.