$!Vuelca camioneta con mangos y salen dos personas lesionadas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos personas lesionadas dejó la volcadura de una camioneta que transportaba una carga de mangos, en la carretera a la Isla de la Piedra, la tarde de este lunes.
De acuerdo a reportes de Bomberos Veteranos de Mazatlán, se recibió un reporte donde se pedía apoyo para atender una emergencia, ya que una camioneta había volcado y se encontraban varias personas lesionadas.
Por eso, Bomberos Veteranos de Mazatlán atendió el llamado y envió a su personal en las ambulancias 15, de la estación El Castillo y la 16 de Villa Unión.
Al llegar al lugar del accidente localizaron dos personas con lesiones y las trasladaron a un hospital para su atención médica.
También arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.