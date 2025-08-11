Seguridad

Vuelca camioneta con mangos y salen dos personas lesionadas, en Mazatlán

El accidente vehicular se registró la tarde de este lunes en la carretera a la Isla de la Piedra, antes de llegar a la misma
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/08/2025 19:13
11/08/2025 19:13

MAZATLÁN._ Dos personas lesionadas dejó la volcadura de una camioneta que transportaba una carga de mangos, en la carretera a la Isla de la Piedra, la tarde de este lunes.

De acuerdo a reportes de Bomberos Veteranos de Mazatlán, se recibió un reporte donde se pedía apoyo para atender una emergencia, ya que una camioneta había volcado y se encontraban varias personas lesionadas.

Por eso, Bomberos Veteranos de Mazatlán atendió el llamado y envió a su personal en las ambulancias 15, de la estación El Castillo y la 16 de Villa Unión.

Al llegar al lugar del accidente localizaron dos personas con lesiones y las trasladaron a un hospital para su atención médica.

También arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.

