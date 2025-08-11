$!Vuelca camioneta con mangos y salen dos personas lesionadas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos personas lesionadas dejó la volcadura de una camioneta que transportaba una carga de mangos, en la carretera a la Isla de la Piedra, la tarde de este lunes.

De acuerdo a reportes de Bomberos Veteranos de Mazatlán, se recibió un reporte donde se pedía apoyo para atender una emergencia, ya que una camioneta había volcado y se encontraban varias personas lesionadas.