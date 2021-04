Vincula diario El País a Heriberto Galindo con intentos de operaciones en Andorra en 2011

MADRID._ Una investigación del diario español El País vincula al senador por Sinaloa Heriberto Galindo Quiñones, del PRI, con intentos de apertura de cuentas en la Banca Privada d’Andorra, en 2011. El legislador negó dichos señalamientos.

De acuerdo con el texto firmado por el periodista Joaquín Gil, Galindo Quiñones “planeó en 2011 un frustrado negocio con el que preveía cobrar 127 millones de euros a través de Andorra, un país europeo blindado entonces por el secreto bancario”.

El diario tuvo acceso a documentos que así lo establecen.

El legislador sinaloense fue socio de una firma uruguaya que firmó un acuerdo para asesorar en la ejecución de una planta eléctrica de la compañía pública Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) durante el último tramo del mandato del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

El senador y su socio en la empresa uruguaya, Daniel Sánchez Scott, esperaban cobrar 57.5 millones de euros por un “proyecto de asesoría inicial”. Y percibir hasta un total de 127 millones al culminar su trabajo de consultoría. La asesoría se centraba en una instalación proyectada por PDVSA en el poblado venezolano de El Manglillo, según los documentos.

A través de su sociedad uruguaya Mindaris, el político suscribió en 2011 un acuerdo de “prestación de servicios” con la fundación venezolana Terra Nova para cobrar de la petrolera estatal venezolana.

La Banca Privada d’Andorra (BPA), la institución financiera donde Galindo y su socio planearon ingresar 127 millones de PDVSA, se desmarcó de sus “clientes” en junio de 2011 después de que la entidad no recibiera la documentación requerida sobre la misteriosa operación con PDVSA.

“Los clientes no se han presentado y la operación no se acaba de concretar, por tanto la desestimamos”, zanjó el banco en un acta confidencial.

“Mindaris se creó, pero no desarrolló ningún proyecto. No puse ni un dólar. Ignoro si mi socio hizo gestiones con la BPA. No conozco el negocio del que me habla con PDVSA. Nunca estuve en Venezuela ni en Uruguay”, asegura por teléfono Galindo Quiñones.

Pese a la negativa del representante priista, las actas confidenciales del departamento de prevención de blanqueo de la BPA recogen tres menciones a Galindo y a su socio entre marzo y junio de 2011. El hoy senador aparece como la segunda persona con más peso en el frustrado negocio millonario con la compañía pública.

El banco, incluso, tenía programada una reunión para aclarar detalles del negocio con el parlamentario y su socio, según los documentos. “Está prevista la visita de los representantes de las sociedades uruguayas”, anota la entidad el 31 de mayo de 2011.

Galindo aparece en documentos internos de la BPA como “ex PEP”, un apelativo que refiere a Persona Políticamente Expuesta, etiqueta que sirve en la jerga financiera para identificar a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción. Y es que el político priista, de 70 años, ocupa puestos en la Administración y empresas públicas desde 1973, cuando desembarcó como jefe de información en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Galindo no ocupaba ningún cargo público cuando planeó el negocio, pero era secretario adjunto a la presidencia del CEN del PRI, el órgano que toma las decisiones del partido tricolor. Antes de su desembarco en el Senado, el mandatario fue diputado federal (2012-2015), embajador en Cuba (2000-2001) y cónsul general de México en Chicago (1998-2000), entre otros puestos de una trayectoria dedicada a lo público que arranca en 1973.

Galindo se desmarca de transacciones financieras

El senador Heriberto Galindo Quiñones respondió a El País que “no hay ilícito alguno en el hecho de que yo, siendo un profesional, que en 2011 no desempeñaba función pública alguna, haya sido socio minoritario de una empresa de actividades lícitas, que pretendía elaborar y desarrollar proyectos de generación de energías limpias en distintos países”.

El legislador refiere que nunca se firmó contrato alguno, no se realizó ningún proyecto, no se recibió remuneración alguna, y tampoco se realizaron depósitos ni transferencias financiera en ningún banco.

Galindo Quiñones dijo desconocer las promociones realizadas por el socio mayoritario, quien lamentablemente falleció hace algunos años.