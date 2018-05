Analistas calculan que el 3% de Margarita se dividirá entre Anaya, Meade y el abstencionismo - Noroeste

Analistas calculan que el 3% de Margarita se dividirá entre Anaya, Meade y el abstencionismo

Ciudad de México, 16 de mayo (SinEmbargo).– La renuncia de Margarita Zavala Gómez del Campo en la carrera presidencial deja al aire miles de votos que en su mayoría beneficiarían a Ricardo Anaya aunque la otra parte José Antonio Meade sería quien la atraiga.

Los especialistas entrevistados por SinEmbargo sostienen que podría darse un porcentaje de voto de castigo al representante de la coalición “Por México Al frente” ante la manera en que se hizo de la candidatura a la Presidencia que podrían ir a dar a José Antonio Meade por su cercanía con el panismo, o sencillamente a la anulación del sufragio. Aunque el solo hecho de que la ex panista haya desistido podría ser capitalizado por Anaya para presentarse ante electorado como la única opción que hay para competirle al político tabasqueño, líder de la contienda.

Actualmente la intención de voto para Margarita Zavala ronda el 3 por ciento.

La hasta hace unas horas candidata independiente Margarita Zavala anunció en octubre pasado que salía del Partido Acción Nacional (PAN), en el que militó durante 33 años y que llevó a su esposo, Felipe Calderón Hinojosa, a la Presidencia de México.

En aquella dijo que Anaya “canceló totalmente la vida democrática interna y la participación ciudadana en el PAN”. Desde dos años atrás, Margarita Zavala había anunciado que aspiraría a Los Pinos y exigió un método democrático al interior del partido para elegir al candidato presidencial. Días después, formalizó ante el INE su intención de competir de manera independiente y en marzo pasado el órgano electoral le validó las firmas que requería pese a que presentó fotocopias, documentos inválidos y credenciales falsas.

Hoy se dio a conocer que Zavala desistía de su intención de convertirse en la primera Presidenta de México: “Quiero decirle a los ciudadanos que retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política”, se le escucha decir en el adelanto filtrado de la entrevista que esta noche será transmitida en Televisa.

Las encuestas indican que Margarita Zavala y Ricardo Anaya tienen un comportamiento siamés. Un ejemplo claro lo da el consolidado de encuesta de Bloomberg: el 28 de marzo, Anaya tiene su peor momento en todo el año; baja hasta 23.1 por ciento de la intención de voto. Margarita, en cambio, vive su mejor cifra de todo el año: 11.7 por ciento.

Mientras que en octubre de 2017, Margarita tenía 34.7 por ciento de la intención de votos en el consolidado de encuestas que realiza esa empresa de medios internacional. Anaya, 11.5 por ciento.

Analistas consultados por este medio desde que se oficializaron las candidaturas de Meade, Anaya y Zavala coincidieron en que los tres peleaban el mismo sector, lo que haría más competitivo a Andrés Manuel López Obrador. Los datos sugieren que se cumplió la previsión: la ventaja del político tabasqueño actualmente ronda entre los 17 y 18 puntos porcentuales.

EL BENEFICIO A ANAYA

“Por lo menos dos tercios” de los votos de Margarita Zavala Gómez del Campo favorecerán al PAN y por extensión a Ricardo Anaya Cortés, refirió el doctor José Fernández Santillán, politólogo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), lo que, dijo, se explicaría por la “extracción panista” de Zavala, a pesar de su separación del partido.

Virgilio Bravo Peralta, director del Centro de Negociación, Mediación, Conciliación y Arbitraje (CENCA) del Instituto Internacional de Estudios de Derecho y Jurisprudencia, coincidió en que el desistimiento fortalece al candidato frentista, “finalmente es un voto azul, panista, que se identifica más con el azul que con cualquier otro partido. Sea o no la intención de Margarita, o sea su alianza con Peña Nieto. En el fondo el votante que prefería a Margarita va a votar por la otra opción más parecida, donde el votante no se mete tanto a ver quién tuvo la razón, sino que es un coto azul”.

En la opinión de Enrique Toussaint Orendáin, politólogo de la Universidad de Guadalajara (UdeG), “un 70 por ciento” de los votos a favor de Margarita Zavala podrían irse con Ricardo Anaya.

Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, apuntó a que “una buena parte” de los votos de la ex Primera Dama impulsarán a Anaya, porque “al final de cuentas son votantes que comparten tanto la postura ideológica como programática”.

Y agregó que “aunque no es una declinación de facto a favor de Anaya”, podríamos ver un fortalecimiento competitivo del candidato albiazul en comparación con López Obrador, en esta carrera presidencial. “No en balde”, dijo, “esta renuncia deja esta idea de que, quien deberá competir con López Obrador, es Anaya”.

El panista ya tuvo palabras amables para su ex compañera de partido. A través de sus redes sociales expuso que es una “mujer valiente y de principios. Sus aportaciones al país, y en particular a esta contienda electoral, han sido muy valiosas. A ella y a su equipo, todo mi reconocimiento”. Ya anteriormente le había dado un guiño cuando ante la comunidad del Tecnológico de Monterrey dijo que si él no fuera candidato presidencial, hubiera votado por Margarita Zavala.

Días después se difundió que empresarios buscaban que Meade Kuribreña y Zavala Gómez del Campo declinaran a favor del panista, ambos dijeron que se mantendrían en la contienda. Hoy mismo, la iniciativa privada reconoció la labor de Margarita Zavala en este proceso electoral y consideró que su salida de la contienda fue una decisión responsable y congruente, así lo expresaron los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y Concamin.

El politólogo Toussaint Orendáin acotó que aunque lleguen a favorecer al político queretano, el peso de Zavala es “muy pequeño” y no le supondrán fuerza relevante para reducir la brecha con Andrés Manuel López Obrador. Además de que lo más probable es que Anaya rentabilice la declinación de Zavala “tratando de decir que esto fortalece mucho su candidatura”, aunque en términos prácticos, “la capacidad de Anaya para remontar esta elección [con los votos de Zavala] sea insignificante”.

Gustavo López Montiel, experto en partidos políticos y profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), ecxplicó que algunos votos de Margarita Zavala se quedarán con ella, ante la posibilidad de que siga apareciendo en la boleta electoral.

Hoy el INE señaló que la boleta presidencial y los otros dos debates podrían tener modificaciones aunque aclararon que no ha oficializado su renuncia a la candidatura. Aunque señaló que será difícil reimprimirlas ante la cercanía del proceso electoral.

“Los electores del PAN que veían en ella algo distinto a Anaya, se quedarán en el PAN, y otra parte se quedará con Meade: los grupos de apoyo fuertes, porque después de la confrontación que se dio en el contexto de la candidatura panista tuvo el apoyo de grupos en específico, será complicado que se queden con Anaya”, opinó.

Bravo Peralta explicó que “Si el votante tachara a Margarita en la boleta, quien se beneficia es López Obrador, que va arriba en las encuestas”. No obstante, refirió Avendaño Hernández, algunos otros simpatizantes de Zavala, en cambio, o anularán su voto o se abstendrán de votar, aunque señaló que existe la posibilidad de que algún sector deposite su voto en Jose Antonio Meade, antes que dárselo a López Obrador.

René Juárez Cisneros, dirigente nacional del PRI ya coqueteó con la ex panista: “Me parece que Margarita es una mujer valiosa, una mexicana ejemplar, que ojalá pudiera pudiera respaldar el proyecto de Pepe Meade”, indicó hoy. “La invitación está abierta”, agregó.

En enero pasado, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, adelantó que Margarita Zavala declinaría por el aspirante de “Todos Por México”, José Antonio Meade.

“Nomás estoy señalando algunas cosas para que el pueblo se dé cuenta de cómo van a actuar, de cómo la mafia del poder va a querer aglutinarlos a todos en nuestra contra. […] Mis garganta profundas me dicen que están hablando de una posible declinación de Margarita a favor de Meade, afirmó.

Por lo pronto, el único candidato independiente que queda en la carrera presidencial Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ha asegurado que no renunciará y el candidato del PRI ha reiterado: “voy derecho y no me quito”.

José Fernández Santillán apuntó a que el resto de los votos irían a parar, en menor o mayor medida, al PRD -por la coalición que tiene con el PAN-, sobre todo porque “los panistas no son muy afines ni al PRI ni mucho menos a Andrés Manuel López Obrador”.

José Antonio Crespo Mendoza, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), argumentó que el impacto de la salida de Margarita de la contienda en el resto de los aspirantes a la Presidencia de la República aún no puede ser calculado.

“No sabemos ahora, ya veremos quién crece con esos votos, porque algunos se podrían con López Obrador. Hay calderonistas que con tal de que no gane Anaya, votarían por Obrador. Otros se irán con Meade, porque lo sientan más cercano porque estuvo con Calderón. Son muy pocos puntos, no sabemos a quién beneficiará”, dijo.