Una de las más poderosas razones por las que las personas no ayudan a otros, ya sea a personas u organizaciones, es porque normalmente no saben a quién o cómo ayudar. Ya sea porque no se tiene la certeza de que la persona que recibe la ayuda realmente la necesita o bien, no sabe cómo ayudar y sumarse a una buena causa.

Partiendo de la base de las 3 T; Tiempo, Talento o Tesoro, te presentamos 10 formas de ayudar a las personas necesitadas por conducto del Banco de Alimentos de Culiacán.

1. Voluntariado. En esta opción recibimos todos los días a personas o empresas, escuelas o particulares que, por un tiempo determinado, nos ayudan en diversas labores como pueden ser: Armando y entregando las despensas a nuestros beneficiarios, armando paquetes de frijol y/o arroz y diversas actividades del día a día en nuestra organización.

2. Ruta de la caridad. Este programa de apadrinamiento de familias consiste en llevar una despensa quincenal a un beneficiario hasta su casa, dicho beneficiario radica en Culiacán y normalmente son personas que sufren pobreza extrema, alguna discapacidad o no cuentan con recursos para trasladarse a nuestra organización.

3. Ruta de la caridad empresarial. Así como existen personas de Culiacán que no pueden acudir por su despensa, dentro de los ocho municipios de Sinaloa en los cuales tenemos atención alimentaria, también existen comunidades completas que se les dificulta el tema del vehículo y poder asistir por nuestro apoyo. Para ello es que empresas y escuelas junto con sus colaboradores llevan el alimento desde el Banco de Alimentos hasta la comunidad rural.

4. Apadrinamiento de familias. Este programa consiste en donar recurso económico cada mes para nosotros poder subsidiar y entregar paquetes alimentarios a familias con mayor pobreza en la ciudad.

5. Hambretón de marzo. La primer colecta de alimento en especie que hacemos en el año es el Hambretón, donde escuelas y empresas recolectan frijol, arroz y aceite entre sus colaboradores y alumnos.

6. El día para compartir. Cada 17 de junio realizamos el día para compartir, donde nuestros aliados regularmente suman a sus colaboradores o clientes a recolectar la mayor cantidad de frijol con diferentes e innovadoras estrategias.

7. Torneo de golf y pádel. En abril de cada año realizamos nuestro ya tradicional torneo de pádel y en octubre nuestro torneo de golf. En ambos eventos deportivos sumamos a empresas a patrocinar y ser nuestros aliados contra el hambre en estos importantes eventos. Estos eventos son una gran oportunidad de nuestros aliados para ayudarnos a seguir ayudando a miles de familias en pobreza.

8. No te acartones. En la búsqueda por nuevas fuentes de ingreso, creamos el programa de reciclaje de cartón, donde diversas empresas nos donan el cartón para nosotros reciclarlo y comprar alimento para nuestros beneficiarios.

9. Hambretón de octubre. La colecta más antigua y tradicional de nuestra organización, se realiza en octubre y va enfocada en su mayoría a los alumnos de las escuelas en Culiacán

10. Lechetón. Para cerrar el año, a mediados de diciembre realizamos una colecta de leche para nuestros beneficiarios, en dicha colecta se invita a la sociedad en general y empresas, a realizar su donativo desde un litro de leche.

Estas son solo algunas de las principales formas en las que puedes sumarte a nuestra organización. ¿Te sumas?