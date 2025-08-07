100 homicidios al día

Días atrás, la Presidenta dijo que los homicidios dolosos se habían reducido en 25.8 por ciento de septiembre de 2024 a mayo de 2025, lo que significaba una disminución de 22 homicidios al día, pero no hizo mención al incremento del número de los desaparecidos y de las ‘defunciones violentas con intencionalidad no determinada’, dato que sí registran las fuentes oficiales.

El número de homicidios diarios en México es de más de 100 al día. Este dato se obtiene al sumar el número de los homicidios diarios reconocidos por el Gobierno federal, que son 64.5 al mes de mayo, y el número de los desaparecidos, que son 42 al día, según fuentes oficiales, para dar un total de 106.5.

Especialistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre el tema de los homicidios y los desaparecidos sostienen, con pruebas, que el actual gobierno ha reducido el número de los homicidios dolosos registrándolos como desaparecidos, cifra que en lo que va del sexenio ha crecido en 30 por ciento.

Dicen también que mientras la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Omar García Harfuch, el ahora Secretario de Seguridad, desempeñaba ese mismo cargo en el gobierno de la ciudad, redujeron los homicidios dolosos registrándolos como desparecidos. Ahora eso mismo hacen desde la Presidencia de la República.

El número de los homicidios dolosos todavía podría crecer si se toma en cuenta que en el actual gobierno algunos de estos se registran como “defunciones violentas con intencionalidad no determinada”, rubro que se utiliza para casos donde la investigación no ha podido establecer con certeza la causa de la muerte, y deja abierta la posibilidad de diferentes escenarios, que incluye el homicidio, el suicidio o el accidente.

Días atrás, la Presidenta dijo en una de sus comparecencias mañaneras que los homicidios dolosos se habían reducido en 25.8 por ciento de septiembre de 2024 a mayo de 2025, con datos del SESNSP, lo que significaba una disminución de 22 homicidios al día, pero no hizo mención al incremento del número de los desparecidos y de las “defunciones violentas con intencionalidad no determinada”, dato que sí registran las fuentes oficiales.

Especialistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre el tema de los homicidios y los desaparecidos tienen serias dudas sobre los actuales datos que ofrece el SESNSP, que asumen que está manipulados y no dan cuanta de la realidad, y plantean la necesidad de crear una institución autónoma e independiente para llevar un registro que sea creíble y por lo mismo confiable.

El indicador más utilizado a nivel mundial para medir el nivel de violencia de una sociedad es el número de los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Arriba de 10 por cada 100 mil habitantes se considera una pandemia, y como tal un problema grave de salud pública. Al cierre del gobierno del Presidente López Obrador (2018-2024), la tasa de homicidios dolosos por 100 mil habitantes era de 29, la más alta de los últimos 60 años.

Jorge G. Castañeda (Nexos, 03.07.25) a partir de datos del SESNSP, afirma que en los primeros cinco meses de 2025, el número de los homicidios dolosos fue de 10 mil 767, y si se extrapolan para todo el año, darían 25 mil 800. Y la de los desaparecidos fue de 7 mil 323, y si se extrapolan para todo el año darían 17 mil 500. Así, si se suman los dos datos, cosa que se debe hacer, el número sería de 43 mil 300 muertos, un poco más que en 2024. Esto daría 117.80 homicidios al día. Esta, y no la de los otros datos, es la realidad.