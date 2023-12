‘El jefe de la ONU califica la “desinformación” como una amenaza global clara y presente’

7. Las limitaciones de oferta están aumentando en todos los productos básicos, desde los alimentos hasta la energía. La escasez de suministros está apareciendo por todas partes. El ganado vivo, que ha estado inactivo durante mucho tiempo, alcanzó recientemente un máximo histórico. Los precios del petróleo han subido un 30 por ciento en los últimos tres meses. El 40 por ciento de la cosecha de trigo de Argentina se encuentra en condiciones de malas a regulares y las políticas proteccionistas están aumentando a nivel mundial.

8. Se acerca la Tercera Guerra Mundial. Se puede argumentar que de hecho ya ha comenzado. El Army War College publicó recientemente un estudio que sugiere que la idea de reclutar solamente voluntarios, había llegado al final de su vida útil. Dado que los militares luchan con el reclutamiento, es probable que en algún momento llegue el servicio militar obligatorio.

9. La Censura y el Control Digital entrarán en una nueva fase. Aumentarán las suspensiones de plataformas, desbancarización, baneos en la sombra y suspensiones de cuentas de redes sociales. Los servicios digitales centralizados de todo tipo deberían considerarse sospechosos y, muy probablemente, peligrosos de utilizar en el futuro.

El jefe de la ONU califica la “desinformación” como una amenaza global clara y presente.

10. Las elecciones estadounidenses -independientemente del resultado- son un punto de inflexión y potencialmente un punto de inflamación. Si esto sucede, el resultado no será aceptado por la mitad del país. He escuchado de más de una fuente, pública y privada, que tal vez no haya elecciones en 2024. ¿Quién sabe? De lo que podemos estar seguros es de que, antes y poco después de las elecciones, las cosas podrían volverse locas. Antes de las elecciones de 2020 teníamos Covid y el terrorismo de Black Lives Matter. Poco después, el J6 (enero 6, el supuesto asalto al congreso) y la extralimitación estatal. ¿Qué traerá el 2024?

11. Hoy hay una guerra. Es una guerra contra nosotros. El principal campo de batalla está dentro de la esfera de 5GW: informativo/psicológico. En lo que me he equivocado en los últimos tres años es en mi suposición de que se utilizaría la coerción cinética. Como podemos ver, se ha avanzado mucho en el Gran Reset sin necesidad de tácticas cinéticas. Durante la mayor parte de este ciclo, usarán este mismo enfoque. Si vemos un movimiento hacia la fuerza cinética, deberíamos alarmarnos porque habremos entrado en una fase nueva y más peligrosa.

¿No estás de acuerdo con alguna de mis suposiciones? ¿Yo me perdí algo? Hágamelo saber.

Veo todas las suposiciones como “fuera de mi control”. Puede que no se cumplan, pero no depende de mí si suceden o no. Por supuesto, seguiré hablando en contra de ellas. Si muchos de nosotros lo hacemos, puede ayudar. Posiblemente.

Dado que estos desafortunados resultados están fuera de mi control, no me preocupo por ellos. Y ya libre de la carga de problemas fuera de mi alcance, puedo dedicar plenamente mi energía y recursos a lo que ESTÁ bajo mi control.

Los miembros de The Phyle han estado haciendo exactamente eso durante el último año. Se han logrado muchos avances. Y hay mucho más que podemos hacer. Centrémonos allí.