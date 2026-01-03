El País no depende de Sinaloa, pero la resolución de la guerra narca será un factor muy importante en las decisiones tanto de Claudia Sheinbaum como de Donald Trump de este año y de los siguientes, antes de las elecciones mexicanas de 2027 y de las estadounidenses de 2028

¿Qué podemos esperar para el año que recién inicia? Quizá, si pronosticamos en comparación a 2025, un poco mejor para el País, en general. ¿Para Sinaloa? Depende de cómo nos vaya con la guerra narca.

A nivel nacional, nos puede ir un poco mejor si comparamos el crecimiento económico de 2005, 0.5 por ciento, con el pronosticado para 2026: 1.5 por ciento.

Si se ratifica el T-MEC, así sea modificado, la Copa Mundial es exitosa deportiva y económicamente hablando, y siguen disminuyendo los indicadores de inseguridad y violencia, México podría respirar más oxígeno que en el año viejo.

En Sinaloa, todo parece depender de la evolución del fratricidio del crimen organizado. En los dieciséis meses de guerra narca la cantidad de muertos y desaparecidos es brutal: más de 4,000. Número de bajas semejante a una guerra convencional entre dos ejércitos regulares. En tres años de guerra en Ucrania los muertos suman poco más de 12,600. El año que acaba de pasar a la historia es posiblemente el más violento en la historia de Sinaloa.

¿Cuánto tiempo más podrá prolongarse la guerra de guerrillas narca? El especialista en crimen organizado, David Sauceda, entrevistado en el noticiero de José Cárdenas, en Radio Fórmula, hace poco menos de dos semanas dijo (lo parafraseo): “Si hiciéramos el símil con un partido de futbol diríamos que vamos en el minuto15”. Si este analista está en lo cierto, eso querría decir que la violencia criminal sea arrastraría en Sinaloa alrededor de 6 años más. Fuentes estadounidenses, un agente en activo y un ex miembro de la DEA ya jubilado citados por el periodista Miguel Ángel Vega, del semanario Ríodoce, opinan que los más recientes golpes dados al grupo de los hijos de el Chapo, que han sido muy fuertes, en realidad no los afectan gran cosa. Están preparados para superarlos y seguir en la brega, dicen. No obstante, Óscar Balderas, periodista especialista en crimen organizado del diario Milenio, señala que ocho de diez jefes claves de la cúpula de Los Chapitos han sido detenidos o muertos, dando a entender que esos golpes sí los afectan mucho.

Las opiniones de los expertos varían, pero imaginar que la guerra narca se prolonga por 6 años más significaría la mayor crisis económica y social de Sinaloa de su historia. Sin tener la información que tiene Sauceda, yo no veo que la actual confrontación de los antiguos socios fraternales se pueda extender a lo largo del sexenio de Claudia Sheinbaum. El gobierno de la primera Presidenta de México no podría sostenerse si tal cosa sucediera. Si Culiacán en un año cuatro meses de guerra ha padecido la pérdida de más 2 mil negocios y 30 mil millones de pesos, no podría resistir seis años más, como los que calcula David Sauceda, a ese ritmo.

Tanto en las negociaciones del T-MEC como en el desarrollo del Campeonato Mundial de Futbol, el tema de la seguridad será determinante. México negociará el T-MEC muy debilitado ante Estados Unidos si no disminuye sensiblemente el tráfico de fentanilo, la violencia criminal y la inseguridad, y correrá un enorme peligro si los cárteles se hacen muy visibles o intentan afectar el torneo deportivo cuando México esté bajo los ojos del mundo.

Aunque Sinaloa está a cientos de kilómetros de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, las sedes mexicanas mundialistas, si las fracciones en guerra deciden incrementar su violencia durante la competencia deportiva la crisis será mayúscula. La oportunidad de México para atraer más turismo mundial y vender una imagen positiva para las inversiones extranjeras se vendría abajo en el año de la revisión del T-MEC.

En este contexto, la actuación de los gobiernos de Claudia Sheinbaum y de Rocha Moya, incluso de los presidentes municipales, es fundamental para enfrentar y disminuir a la delincuencia en nuestro estado y, con ello, beneficiar al País en su conjunto.