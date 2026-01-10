2026, un año que inicia muy difícil

El gobierno de Trump ha utilizado varios y diversos pretextos con miras no sólo para que América, sino para que todo el mundo sepa que EU, con la fuerza de las armas, la fuerza de su economía y la debilidad de las otras naciones, todo se vale, todo se puede y todo se logra

Si 2025 fue para el mundo y para México un año difícil, este 2026 inicia no sólo con incertidumbre, sino con evidencia de que será un año muy problemático para todos, para el mundo, para México y para los mexicanos en particular.

Después de un 2025 con múltiples retos para este gobierno, que ha estado siguiendo políticas heredadas de populismo, autoritarismo y estatismo, que están chocando no sólo con los antecedentes y avances democráticos a duras penas logrados, sino contra “las otras políticas intervencionistas” del Presidente Trump, este régimen ha puesto al país en una auténtica encrucijada, pues se está corriendo el riesgo de una intervención extranjera, bajo cualquier pretexto (eso es lo de menos), bajo la que se tenga que ceder en cuestiones económicas, en el TLC o tolerar que el gobierno estadounidense efectúe ataques relámpago, tipo Venezuela, en busca de jefes de cárteles y narcotraficantes, incluyendo algunos políticos actuales.

El gobierno de Trump ha utilizado varios y diversos pretextos con miras no sólo para que América, sino para que todo el mundo sepa que EU, con la fuerza de las armas, la fuerza de su economía y la debilidad de las otras naciones, todo se vale, todo se puede y todo se logra. El caso Venezuela es eso, un ejemplo disuasivo e impositivo con el que el Presidente Trump puede negociar y puede obtener otros objetivos, como ya lo está anunciando: quiere el petróleo venezolano; quiere Groenlandia; quiere a “América great again”; quiere el dólar como la moneda más fuerte; quiere una economía número uno en ganancias y crecimiento y un ejército “invencible”; quiere un EU no sólo como “el gendarme del mundo”, sino como el rector del mundo.

¿Cuál fue el proceso que culminó con la aprehensión del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, como preámbulo de otras y mayores intenciones?:

1. Al acceder Trump al poder como Presidente, con una amplia mayoría electoral y con el control de ambas cámaras, pudo imponer decisiones legislativas unipersonales con las llamadas “Órdenes Ejecutivas”.

2. La víctima propiciatoria inicial fue México, con el que prácticamente “mató varios pájaros con pocos tiros”:

- Paró en seco la inmigración no sólo de mexicanos, sino también la de extranjeros a quienes torpemente el gobierno mexicano había permitido el libre tránsito por el país y obligó a México a cerrar y militarizar fronteras y lo convirtió en un “país seguro”, como “colchón” para que retuviera y regresara a los inmigrantes.

- Obligó a México a combatir a los cárteles de narcotraficantes, quienes criminalmente habían sido “consentidos” y promovidos por el Presidente López Obrador; Trump aplicó las llamadas “Órdenes Ejecutivas” declarando terroristas a los cárteles de la droga, con lo cual tuvo “razones jurídicas” para actuar internacionalmente en ese y otros asuntos.

- Obligó a México a detener con aranceles, la importación de productos chinos, que luego se exportaban a EU como producción mexicana. Ahora México ha establecido aranceles de un 35 por ciento, dirigidos principalmente a las importaciones chinas.

- Tiene a México contra la pared para la renegociación del Tratado Comercial, amenazándolo con su cancelación, o por lo menos, con la imposición de condiciones mucho más favorables para EU.

- Actualmente Trump tiene amenazado a México con intervenir con su ejército “para aprehender a los líderes y políticos narcotraficantes”.

3. Para todo el mundo, México fue el primer mensaje; Venezuela es el segundo, más contundente, cuyo proceso parece haber sido el siguiente:

- Con el fraude electoral de julio de 2024, con el que se impuso Nicolás Maduro para reelegirse, EU lo acusó de antidemocrático, corrupto electoral y dictador, lo que fue una buena razón.

- Luego acusó a Nicolás Maduro como facilitador del narcotráfico y después como jefe de un cartel llamado “Los Soles” que, por cierto, el tema ha sido eliminado en las acusaciones jurídicas, por falta de evidencias.

- Después, lanzó Trump su armada naviera de guerra, hundiendo lanchas y pequeñas embarcaciones por sospechas de narcotráfico.

- Finalmente, contra todo derecho internacional, “invadió” Venezuela, aprehendió y secuestró al Presidente de Venezuela y a su esposa, los introdujo ilegalmente a EU y los está procesando, acusándolos de introducir enervantes a la unión americana y otros delitos, pero ya no de terrorista.

Con estos ejemplos, ahora el mundo ya sabe a qué atenerse a partir de 2026, pues EU ya se apoderó del petróleo venezolano y de la democracia ya no se acuerda.