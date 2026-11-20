El hilo común en las claves para 2027 es la fragmentación: menos certidumbre, más dependencia de decisiones ajenas y mayor valor para quien sepa anticiparlas. Para México, la lección no es esperar a que el mundo se estabilice, sino construir capacidades propias, industriales, energéticas y diplomáticas, antes de que llegue la próxima sacudida

The Economist acaba de publicar sus diez claves para 2027. Conviene leerlas como escenarios y no como certezas, pero el mapa que dibujan dice mucho sobre el lugar que ocupará México en un planeta cada vez más fragmentado.

La primera clave es política. Washington entrará en la competencia por la herencia del actual Mandatario, quien intentará conservar peso desde el poder con un estilo todavía más beligerante. Para México, el efecto es directo: cada decisión en la capital estadounidense se traduce en aranceles, inspecciones, reglas de origen o revisiones del T-MEC. En 2027, la negociación comercial tendrá que hacerse con interlocutores que cambian de humor más rápido que los contratos.

La segunda clave es energética y alimentaria. Lo que deje la guerra con Irán sacudirá los mapas de alianzas y los circuitos del petróleo, el gas y los fertilizantes. Un país que importa buena parte de sus insumos no puede tratar esas variaciones como ruido de fondo. Lo mismo ocurre con el posible nuevo récord de calor -tercera clave- que traerá sequías e incendios y hará más urgente la transición hacia las renovables. Ya no es solo una agenda ambiental, sino una cuestión de costos y seguridad.

La cuarta clave merece más atención de la que suele recibir. El rechazo a la inteligencia artificial crece, y su expansión, financiada con deuda, eleva los riesgos bursátiles, políticos y de ciberseguridad. Quien apueste por centros de datos deberá contar con que el entusiasmo inversionista puede girar pronto y que la aceptación social de estos proyectos depende del agua, la electricidad y el empleo local.

La quinta clave imagina un eventual triunfo de Marine Le Pen en Francia, con presión sobre la Unión Europea y sobre las finanzas de ese país. La sexta recuerda que las deudas altas y los rendimientos al alza vuelven costoso cualquier error fiscal. Ninguna de las dos parece lejana para una economía que depende de la estabilidad del crédito global.

En Asia, la séptima clave coloca a Taiwán en el centro del riesgo. El rearme chino y los nuevos sistemas de defensa hacen de la isla el punto más delicado del tablero. Para la cadena de semiconductores, la manufactura de alta tecnología y cualquier empresa que haya construido su estrategia sobre la previsibilidad del Pacífico, el escenario está lejos de ser abstracto.

Las últimas tres claves parecen más ligeras, pero revelan lo mismo. Los medicamentos contra la obesidad podrían cambiar hábitos de consumo e impulsar la investigación sobre longevidad. Los lanzamientos espaciales más baratos abrirán negocios antes impensables, incluidos los centros de datos en órbita. Y Hollywood buscará reinventarse frente a creadores nuevos y producciones de bajo costo. La innovación tecnológica no espera a que la política se ordene.

El hilo común es la fragmentación: menos certidumbre, más dependencia de decisiones ajenas y mayor valor para quien sepa anticiparlas. Para México, la lección no es esperar a que el mundo se estabilice, sino construir capacidades propias, industriales, energéticas y diplomáticas, antes de que llegue la próxima sacudida. 2027 no será un año tranquilo, pero puede ser el momento de decidir con más claridad qué papel queremos jugar.