2027: Elecciones bajo la influencia del narco

En 2027, el crimen organizado podría intervenir en las elecciones a gubernaturas, alcaldías y congresos mediante financiamiento, presión territorial, promoción del voto y violencia contra candidaturas contrarias a sus intereses. Conviene que las autoridades puedan identificar estos casos

Cualquier persona que siga la prensa sabe que el crimen organizado ha intervenido en procesos electorales en México; el debate por tanto no está en la participación, sino en la profundidad de la misma y en la certeza de los casos específicos.

Es decir, sabemos que el crimen se involucra, pero no conocemos qué tanto se ha metido y por tanto, desconocemos a ciencia cierta todos los cargos en los que ha empujado en favor de algunos candidatos.

Bajo ese contexto, en 2027 tendremos muchas elecciones concurrentes: el proceso de diputados federales, 17 gubernaturas, cientos de alcaldías y varios congresos locales, por lo que es casi un hecho de que en varias partes del País el crimen organizado tomará partido, financiará candidatos, promoverá el voto a favor de determinadas fuerzas políticas y cometerá actos de violencia en contra de las campañas que no se alineen a sus intereses.

¿Qué porcentaje de las campañas tendrán intervención indebida del crimen organizado? No lo sabemos y quizá nunca sabremos la cifra con certeza, porque parte de la efectividad de esta operación se basa en que la misma pase desapercibida para las autoridades y los medios de comunicación.

Sin embargo, hay casos en los que la intervención es tan descarada que terminan documentándose, aun cuando los involucrados lo nieguen, como en el 2021 en Sinaloa, en donde hubo una operación abierta del Cártel de Sinaloa para favorecer a Rubén Rocha Moya y amedrentar al resto de los partidos.

El problema es que, aunque la acusación de los Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios, haya destapado esta red de operación del narco en favor de los candidatos de Morena, no quiere decir que eso vaya a impedir que los cárteles metan las manos en la elección para Gobernador de Sinaloa en 2027.

En primera instancia porque dado que Los Chapitos tienen el control del Gobierno estatal, no querrán perderlo, por lo que van a financiar la campaña de uno o más candidatos, pero en el bando de La Mayiza, que hoy no lo tiene, también harán lo mismo, de forma que veremos competir a las estructuras criminales.

Algo similar pasará en otros estados como Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Baja California o Sonora, pero también en muchos municipios del País, en donde diferentes organizaciones apostarán por candidatos, pero frente a ellos otras organizaciones tendrán los suyos.

Un síntoma para identificar la competencia criminal en el plano político son los atentados y amenazas contra candidatos, ya que cuando no se puede convencer a alguien con dinero, se recurre a la violencia, de forma que los asesinatos son la forma de librarse de candidatos que no coinciden con los intereses de una organización criminal.

Sin embargo, la ausencia de violencia no puede interpretarse como que el crimen organizado no está presente, porque hay casos en que el monopolio de una organización es tan fuerte, que basta financiar al ganador por debajo del agua. Por ello es tan complicado saber hasta dónde llegan los tentáculos del crimen.

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El autor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE.