Ceremonia vacía

Esa es la narrativa de quienes hoy pretenden maquillar la baja participación y el voto nulo como si fueran expresión de respaldo ciudadano. No lo son. Son, en todo caso, la evidencia de una ceremonia vacía, de un ritual que no convoca.

Diseño sin enfoque ciudadano

Este quiebre del paradigma electoral, lejos de ser una sofisticación, generó confusión. Muchos electores no comprendieron que podían marcar hasta nueve recuadros distintos sin repetir número de candidatura. Otros, simplemente, decidieron no marcar ninguno. En ambos casos, el resultado fue el mismo: la anulación del voto, sea por error o por rechazo. Lo paradójico es que, mientras el voto nulo legalmente no cuenta, políticamente se convierte en una señal de emergencia.

Votos nulos sin matices

El Consejo General del INE, en su afán de ordenar el cómputo de esta elección atípica, creó una tercera categoría: “recuadros no utilizados”. Sin embargo, esta distinción administrativa rompe con la claridad jurídica de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo artículo 529 establece una clasificación binaria: los votos son válidos o son nulos. No hay una tercera vía. Aquellos recuadros no marcados, o con marcas que no permiten identificar la voluntad, deben clasificarse como nulos. Así lo manda la ley.

La intención del INE fue legítima: distinguir entre errores operativos y decisiones voluntarias. Pero el resultado ha sido ambiguo. Al crear una categoría que no existe en la ley, se corre el riesgo de diluir la fuerza simbólica del voto nulo y subestimar su peso político. Porque cada voto anulado es un espejo de la desafección, un mensaje cifrado en el lenguaje del desencanto.

El 23.07 por ciento de votos nulos no es un accidente, es una advertencia. Es la señal de una democracia que cruje, no por falta de mecanismos, sino por exceso de simulaciones. Las elecciones, o son auténticas, o los ciudadanos libres no iremos a las urnas. Es un eco que nos recuerda que el poder no se legitima sólo con urnas llenas, sino con significados claros. Que votar no es obedecer, sino decidir.

Hoy, cuando las cifras parecen gritar más que los discursos, el voto nulo emerge como un acto de conciencia colectiva. No es la ausencia de voluntad, sino su transformación en gesto. Un gesto que pretende interrumpir el curso lineal del tiempo: un instante donde la democracia se ve obligada a preguntarse por su propio sentido. Y esa pregunta, cuando es sincera, puede ser el principio de la esperanza.