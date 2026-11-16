Hay muchas maneras de ayudar a una ciudad. Algunas comienzan con un donativo; otras, con unas horas de voluntariado. También están las que empiezan con una invitación entre amigos, una pareja que se inscribe a un torneo o una empresa que decide respaldar una causa. Cuando esas voluntades coinciden, una actividad deportiva puede ayudar a que más familias tengan alimento en su mesa.

Con ese propósito se realizará el cuarto Torneo Anual de Pádel “Padelante contra el hambre”, del 30 de noviembre al 8 de diciembre, en los clubes Deneb, VIP y Slice. La recaudación será destinada al nuevo Banco de Alimentos de Culiacán, un proyecto que necesita del apoyo de la comunidad para ampliar su capacidad de rescatar, conservar y distribuir alimentos.

Detrás de cada paquete alimentario hay bastante trabajo. Antes de llegar a una familia, los productos deben recibirse, revisarse, clasificarse y almacenarse en condiciones adecuadas. Algunos necesitan refrigeración; otros deben distribuirse pronto para evitar que se pierdan.

Hacer crecer esta operación requiere instalaciones y equipo, además de personas comprometidas con aprovechar cada alimento disponible.

Por eso tiene tanto valor que empresas y jugadores se involucren en este torneo. Su aportación ayudará a un proyecto cuyo servicio continuará mucho después del último partido.

El nuevo Banco de Alimentos representa la posibilidad de recibir más donaciones y contar con mejores condiciones para atender a las familias que necesitan apoyo.

En esta edición, Grupo Bours participa como patrocinador principal, con sus agencias Mazda Culiacán, Ford, Lincoln, RAM-Peugeot y Jetour. Se agradece su confianza y disposición para respaldar esta causa. Su presencia también ayuda a convocar a otras empresas y a dar fuerza a un evento que depende de la participación de muchas personas.

Hasta el momento también han confirmado su participación Fetasa, Tampa Creativo, ADIDAS México, Sporkines, La Rica Dona y Cribio. Cada una se suma desde su actividad y sus posibilidades a un esfuerzo compartido.

Esa variedad de participantes es parte de lo que permite organizar un torneo con mayor alcance y acercar la causa a públicos distintos.

La invitación sigue abierta para más empresas. Hay negocios que llevan años apoyando al Banco de Alimentos y otros que pueden encontrar aquí su primera oportunidad de colaborar.

Para conocer las opciones de patrocinio pueden comunicarse al 667 303 40 26. Acercarse a preguntar es un buen primer paso para encontrar una forma de participar.

A este esfuerzo se han sumado también Impacto Visual, Kargo Montacargas, Espinosa de los Monteros Seguros y Fianzas, Lucía Calderón Artículos de Tenis y Pádel, Sisters on Trend Creadoras de Contenido y Eléctrica Valenzuela. Se agradece que hayan respondido a la convocatoria y que ayuden a hacer posible esta cuarta edición.

Para los jugadores, es momento de buscar pareja y apartar las fechas.

Habrá categorías Suma 4, Suma 6, Cuarta Fuerza, Quinta Fuerza, 40+ Suma 7, 40+ Quinta Fuerza y Mixtos Suma 8.

La inscripción cuesta 1,200 pesos por jugador en una categoría y 2,000 pesos en dos categorías; incluye playera oficial. El formato contempla fase de grupos y eliminatorias, con cuatro partidos garantizados. Los informes e inscripciones están disponibles en el 667 194 74 63.

También han confirmado su participación ISDE, Viva Orgánica, Terrazas López y Asociados, Malanoche, Escena Culiacán y Pastelería Maramelo. Su respaldo merece reconocimiento, al igual que el de los clubes sede, que serán los espacios donde jugadores y acompañantes podrán encontrarse alrededor del deporte y de esta causa.

A quienes ya acostumbran jugar pádel, la invitación es a llevar esa afición al torneo y animar a otros a inscribirse.

A quienes tienen una empresa, a considerar el patrocinio. También ayuda compartir la convocatoria o acercarla a alguien que pudiera estar interesado. Muchas colaboraciones comienzan así, con una recomendación entre personas que se conocen.

El agradecimiento se extiende a JWJ Iluminación, Padel Tiendita, Martínez Automotriz Service, POR4 Tienda de Pádel, X3, Sentio Wellness y al Dr. Rómulo Félix, quienes también han confirmado su participación. Conforme se acerque el torneo, ojalá sean más los nombres que puedan agregarse a esta lista.

Organizar un evento de esta naturaleza requiere trabajo, seguimiento y muchas llamadas. La respuesta de quienes ya se sumaron permite avanzar, pero todavía hacen falta más empresas y jugadores.

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre habrá una oportunidad para competir, convivir y apoyar el nuevo Banco de Alimentos de Culiacán. Las inscripciones y la convocatoria para patrocinar están abiertas.