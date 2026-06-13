Seguimos llenando de plástico calles, ríos, lagos y océanos y se aprueban leyes que no castigan y que finalmente nadie respeta.

Dos días tan cercanos en el calendario y tan lejanos en el sentir social, pues en uno no sabemos ni queremos saber lo que está sucediendo en el clima, y en el otro no se aprecia la labor tan importante de personas que están arriesgando su vida, y su familia, tratando de proporcionar información vital para la convivencia social.

1. Dirigentes y científicos del mundo se siguen reuniendo para sensibilizar a gobernantes y ciudadanos sobre el grave daño que se está haciendo al medio ambiente en general, así como para denunciar los excesos o el poco interés de los gobiernos en realmente plantear políticas, no sólo para recuperar algo de lo perdido sino para detener el constante deterioro de las aguas, el suelo, el aire, la fauna y la flora. Se tiene un día para sensibilizar sobre el medio ambiente, pero durante 364 días seguimos actuando en su perjuicio:

- Seguimos llenando de plástico calles, ríos, lagos y océanos y se aprueban leyes que no castigan y que finalmente nadie respeta.

- Seguimos contaminando el aire con el constante consumo de combustibles fósiles, a tal grado que en el mundo y menos en México, se logrará alcanzar las metas del Acuerdo de París.

- Seguimos talando selvas, bosques y montes sin control y sin atender responsablemente los incendios, accidentales o provocados; véase nada más la insensata tala de miles de árboles de la selva en Yucatán para dar cabida al Tren Maya.

- Se sigue desperdiciando el agua dulce con técnicas obsoletas de riego agrícola, sin modernizarse con el riego por goteo o por aspersión, o con cultivos en invernaderos.

- Seguimos contaminando el suelo con desechos químicos, fungicidas y aceites.

- Seguimos derramando petróleo en el Golfo de México.

- En Sinaloa, seguimos dañando el Golfo de California y ahora se agrega la instalación de la planta de amoniaco que dañará seriamente el ecosistema de la Bahía de Ohuira.

- Seguimos desapareciendo especies de flora y fauna dañando la biodiversidad.

Afortunadamente ya hay ciudadanos y organizaciones sociales, principalmente no gubernamentales, que se están manifestando y protestando contra estos daños al medio ambiente, exigiendo a los gobiernos a actuar contra quienes no respetan las leyes nacionales e internacionales, exigiendo respeto a las Áreas Protegidas y contra la lenidad de los gobernantes que “se hacen de la vista gorda” o abusan de su poder.

2. Y el día 7 de junio, el Día del Periodista; igualmente un solo día contra 364 días de ataques, vejaciones, desapariciones, despidos del empleo y hasta de asesinato de periodistas en todo el mundo y en México, donde se considera uno de los lugares más peligrosos para ejercer la labor del periodismo, como es el caso reciente de la periodista Roxana B. Guzmán, desaparecida en Veracruz.

Es necesario aclarar que con el advenimiento de los medios digitales y telefónicos de comunicación, han surgido ahora miles de comunicadores independientes que han formado sus “portales” de noticias, con la gran ventaja de que las noticias se comunican al momento y se diseminan prácticamente por todo el mundo; hay que aclarar también que en muchas ocasiones son noticias falsas o tendenciosas que demeritan la labor periodística, por lo que se requiere más educación y medidas de autocontrol y leyes que protejan a los receptores de esas noticias.

- Aún los periodistas de los medios establecidos en prensa, radio o televisión, no se salvan de los abusos del poder de gobernantes que se sienten “ofendidos” o perjudicados al darse a conocer actos indebidos de gobierno.

- Además, se sufre la acción de los delincuentes al “descubrirles” sus “negocios” y violaciones a la ley; o bien cuando extorsionan a las empresas de comunicación.

- Las nuevas políticas de “reserva por seguridad nacional” o de leyes en las que se exige que el periodista “aporte pruebas” de la veracidad de sus notas, so pena de ser demandado por “daños al buen nombre” del personaje de la noticia.

- En aquellos años del control hegemónico del PRI en las elecciones, sólo pudo lograrse un cambio político gracias a periodistas que corrieron el riesgo de denunciar el fraude electoral o de dar entrada a las opiniones de la oposición.

- O bien, como un ejemplo muy actual, las denuncias de comentaristas de televisión y radio sobre los excesos de la FIFA en el Mundial de Futbol que, en México, ni siquiera van a pagar impuestos aunque van a ganar millones de dólares.

En fin, un solo día de conmemoración, contra todos los demás días en que los periodistas sufren en el ejercicio de su trabajo.