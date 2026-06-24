5 de Septiembre, el ataque en la Olimpiada de Múnich (I)

Dirigida por el suizo Tim Fehlbaum, la película Septiembre 5 (Alemania, 2024) reconstruye los eventos del ataque terrorista en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, y también da cuenta cómo se organiza el equipo de televisión de ABC Sport, para cubrir los hechos y hacer frente a los dilemas profesionales que se le presentan en la cobertura directa en tiempo real.

La película Septiembre 5 (Alemania, 2024) dirigida por el suizo Tim Fehlbaum, reconstruye los eventos del ataque terrorista en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.

Y también da cuenta cómo se organiza el equipo de televisión de ABC Sport, para cubrir los hechos y hacer frente a los dilemas profesionales que se le presentan en la cobertura directa en tiempo real.

El 5 de septiembre de 1972, un comando del grupo terrorista palestino Septiembre Negro, se infiltra en la Villa Olímpica, y toman como rehenes a 11 miembros del equipo olímpico de Israel en su propio dormitorio.

Durante la noche, el equipo de ABC oye disparos y escucha las transmisiones de la policía, con la ayuda de Marianne Gebhardt (Leonie Benesch), la traductora local, y poco a poco se enteran que ocurre un ataque del grupo terrorista Septiembre Negro.

En la Villa Olímpica, los terroristas se han introducido al departamento donde se aloja la delegación de Israel y ha tomado como rehenes a nueve atletas, y exige la liberación de cientos de prisioneros palestinos.

Geoffrey Mason (John Magaro), jefe de la sala de control de ABC, ve la oportunidad de cubrir y transmitir una historia de gran impacto, y organiza al equipo para que se centre en cubrir la crisis de los rehenes.

Junto con Roone Arledge (Peter Sarsgaard), ejecutivo de la televisora, toma medidas para convertir la historia en una transmisión de gran impacto, negociando los horarios más ventajosos y falsifica una identificación para que un miembro del equipo acceda a la Villa Olímpica, ahora restringida.

La mayoría del equipo confía en que el conflicto se resuelva rápida y exitosamente, pero un consternado Marvin Bader (Ben Chaplin), vicepresidente de Operaciones Olímpicas de ABC, les recuerda a Mason y Arledge que hay vidas reales en juego y les advierte del posible impacto en la narrativa de los terroristas.

A lo largo del día, la crisis se agrava debido a negociaciones fallidas y errores de una policía local incapaz y rebasada por los hechos.

Numerosas cadenas de noticias compiten por las últimas novedades y las imágenes del enfrentamiento, lo que impulsa a Mason a intensificar su cobertura, y arriesgar más.

En un momento dado, el equipo se da cuenta de que los terroristas están viendo su programa, lo que frustra un intento de rescate. La policía irrumpe en la sala de control y ordena al equipo que suspenda la transmisión en directo.

Como parte de las negociaciones, los terroristas son trasladados con sus rehenes al aeropuerto militar de Fürstenfeldbruck, y Mason envía a Marianne para cubrir la noticia, incluyendo un equipo de sonido por si se produce un tiroteo.

Marianne, en el aeropuerto con otros equipos de noticias, informa a Mason que se rumora que los rehenes están libres, lo cual es aparentemente confirmado por la cadena alemana ZDF.