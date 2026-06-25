5 de Septiembre, el ataque en la Olimpiada de Múnich (II)

De la película Septiembre 5, la crítica especializada dice que Fehlbaum logra un trabajo contundente, sin concesiones y sin adornos. Ofrece una narración directa, con una buena mezcla de tomas reales y dramatizadas. September 5 obliga a mirar de frente el costo de la inmediatez y el impacto de la información en una sociedad que, aún hoy, sigue debatiendo los límites del periodismo en la era digital.

Continuando con la reseña de la película Septiembre 5 (Alemania, 2024) dirigida por el suizo Tim Fehlbaum, QUE reconstruye los eventos del ataque terrorista en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y la cobertura mediática que se realiza sobre los hechos, principalmente por parte de la cadena ABC, cuyo equipo era de Sports, que cubría las Olimpiadas.

El desenlace

Como parte de las negociaciones, los terroristas son trasladados con los rehenes al aeropuerto militar de Fürstenfeldbruck, y Geoffrey Mason (John Magaro), jefe de la sala de control de ABC, envía a Marianne Gebhardt (Leonie Benesch), la traductora local que les ayuda con la cobertura, para cubrir la noticia, incluyendo un equipo de sonido por si se produce un tiroteo.

Marianne, en el aeropuerto con otros equipos de noticias, informa a Mason que se rumora que los rehenes están libres, lo cual es aparentemente confirmado por la cadena alemana ZDF.

Marvin Bader (Ben Chaplin), vicepresidente de Operaciones Olímpicas de ABC, le ruega a Mason que espere a que se confirme la información antes de publicarla, ya que las demás cadenas harán lo mismo, pero Mason no está dispuesto a perder la primicia y ordena salir con esa información.

Mason le muestra a Bader un télex oficial que indica que el presidente del COI, Avery Brundage, ha felicitado al Canciller alemán por el exitoso rescate de los rehenes.

El equipo de la ABC celebra y Mason se centra en planificar entrevistas con los supervivientes. Bader contacta con una fuente interna y descubre que el intento de rescate fracasó y que, de hecho, todos los rehenes han sido asesinados.

En la película, un rótulo final revela que el evento fue la primera vez que un ataque terrorista se transmitió en vivo por televisión y fue visto por 900 millones de personas, lo que lo convierte en una de las transmisiones más vistas de la historia.

La película muestra cómo la transmisión en vivo puede convertirse en un actor más de la tragedia. La escena en la que los periodistas se dan cuenta de que los terroristas están siguiendo la cobertura en sus televisores recuerda que la línea entre la noticia y la participación en los hechos es muy delgada.

De la película, la crítica especializada dice que Fehlbaum logra un trabajo contundente, sin concesiones y sin adornos. Ofrece una narración directa, con una buena mezcla de tomas reales y dramatizadas.

En la historia que se cuenta, no hay héroes absolutos ni respuestas fáciles, y se hace presente la pregunta: ¿hasta qué punto los medios afectan la historia en lugar de solo reportarla? September 5 obliga a mirar de frente el costo de la inmediatez y el impacto de la información en una sociedad que, aún hoy, sigue debatiendo los límites del periodismo en la era digital.

La película ha ganado muchos premios en los más importantes festivales internacionales. En 2025, en los Premios Lola, del Cine Alemán ganó en nueve categorías.