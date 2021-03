Esta columna aunque Usted no lo crea ha sido de las columnas que no me siento totalmente seguro de realizar, ya que como puede inferir por el nombre de la misma es sobre el movimiento feminista, y por supuesto surge de aquel 8 de marzo de 1908 donde fallecieron 129 mujeres en un incendio de la fábrica Cotton en Nueva York, Estados Unidos, por lo que cada 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y este es un día que como hombres nos cuesta entender, en lo personal recuerdo que años atrás me causó mucho shock cuando al felicitar a una compañera de trabajo se molestó, hoy con algo más de experiencia puede decir que he logrado entender que el 8 de marzo no es motivo de celebración, sino que se reconoce la lucha por sus derechos, se recuerda a todas aquellas mujeres que han muerto víctimas de feminicidios (el año pasado Culiacán estuvo dentro de los 10 municipios con más feminicidios del país) y se honra a todas aquellas que han luchado por esa igualdad. Repito que como hombre nos cuesta entender, que tenemos un privilegio que por el simple hecho de ser hombres nos pertenece, algo tan simple como “es normal que un hombre ande más tarde que una mujer en la noche”, si algo le pasa a un hombre no se le pregunta cómo iba vestido, o a nosotros como hombre no nos dan los siguientes consejos “date a respetar”, “date tu lugar”, por señalar algunos de ellos.

Recordemos que las mujeres son más de la mitad de la población, y esta mayoría se encuentra expuesta a violencia, discriminación y desigualdad, por el simple hecho de ser mujer, lo cual por decir lo menos es injusto La vara para medir a la mujer es diferente a la del hombre, no debe existir diferencia en lo relativo a derechos y/o capacidad intelectual, vaya me atrevo a señalar que nosotros como hombres tenemos una capacidad inferior, y es la capacidad de amar, el amor de madre es único; pero disculpe que me desvié, este año por segunda ocasión el movimiento feminista logra ser tan poderoso que le quita, aunque sea por poco tiempo la narrativa al gobierno mexicano. Aunque nuestro Presidente diga que estas protestas iniciaron en su gobierno impulsados por movimientos políticos contrarios a él, que sirva esta fecha para hacer conciencia.

¿Y en representación política como va la mujer? Pues de acuerdo a un informe del Secretario General de las Naciones Unidas, las mujeres son jefas de Estado o de Gobierno en 22 países (la ONU desde 2011 reconoce 193 países) y cuentan con un 24.9 por ciento de participación en los parlamentos nacionales, pero en nuestro país no estamos tan diferentes ya que desde 1955 que la mujer pudo votar en nuestro país, (espero que comprenda que no hace tanto tiempo), solamente hemos tenido nueve gobernadoras, empezando por Griselda Álvarez Ponce de León quien gobernó Colima de 1979 a 1985 y en la actualidad Claudia Pavlovich Arellano Gobernadora de Sonora; Claudia, Claudia Sheinbaum, actual jefa de Gobierno de la CDMX.

Sin duda hay mucho pero mucho camino por recorrer, solo espero que me toque presenciar una igualdad real entre hombre y mujer, y que quizá mis nietas no tengan que “darse a respetar” sino que por el simple hecho de ser mujer se les respete como tal, independientemente de la hora que sea, la ropa que lleve y lo que haya tomado o no.

PD 1. Según un estudio del IMCO Las mexicanas dedican más del doble del tiempo que los hombres a tareas del hogar y de cuidados a la semana, 50.4 horas contra 19.6 horas, el famoso trabajo en el hogar.

