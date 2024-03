salomon.gaxiola@gmail.com

Esta semana la nota debe ser las marchas que se realizaron a nivel nacional con motivo del 8 de marzo, fecha que se celebra el Día Internacional de la Mujer desde un enfoque de la lucha de las mujeres por la igualdad, sí, dije celebra pero no es una fecha para felicitar sino para conmemorar todo lo que han avanzado en la lucha por la igualdad sin dejar de lado todo lo que aún falta (que no es poco) para poder señalar que la mujer y el hombre son iguales en los aspectos laborales, salariales y de seguridad por decir algunos.

Es importante recordar que esta fecha surge de aquel 8 de marzo de 1908 donde fallecieron 129 mujeres en un incendio de la fábrica Cotton en Nueva York, Estados Unidos, por lo que cada 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y este es un día que como hombres nos cuesta entender: en lo personal recuerdo que años atrás me causó mucho shock cuando al felicitar a una compañera de trabajo se molestó; hoy, con algo más de experiencia, puede decir que he logrado entender que el 8 de marzo no es motivo de celebración, sino que se reconoce la lucha por sus derechos, se recuerda a todas aquellas mujeres que han muerto víctimas de feminicidios. En nuestro País el año pasado se contabilizaron 842 víctimas de feminicidios, los estados con más feminicidios fueron Colima, Campeche, Nuevo León y Chihuahua.

Ya lo he mencionado en este espacio y es necesario repetirlo, como hombre nos cuesta entender que tenemos un privilegio, que por el simple hecho de ser hombres nos pertenece, algo tan simple como “es normal que un hombre ande más tarde que una mujer en la noche”, si algo le pasa a un hombre no se le pregunta cómo iba vestido, o a nosotros como hombre no nos dan los siguientes consejos “date a respetar”, “date tu lugar”, por señalar algunos de ellos.

Difícilmente vemos casos donde la ex pareja mata al hombre, caso contrario con las mujeres, donde es frecuentemente la ex pareja o actual pareja quien le quita la vida o casos en donde el hombre viva violencia dentro de su casa, por lo general es la mujer dentro de su casa el lugar donde mayor vive violencia. Sin duda necesitamos, como sociedad, poner atención en este tema para poder erradicarlo.

Soy un soñador, y quizá peco de ingenuo, pero espero que me toque presenciar una igualdad real entre hombre y mujer, y que quizá mis nietas no tengan que “darse a respetar” sino que por el simple hecho de ser mujer se les respete como tal, independientemente de la hora que sea, la ropa que lleve y lo que haya tomado o no.

PD._ Esperemos que en algún momento no sea necesaria una marcha para conmemorar el 8M, pero, mientras sea necesario, que no se deje de marchar.