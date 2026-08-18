A 100 años de la Guerra Cristera

Obispos aclaran que la Iglesia en México no conmemora una guerra ni exalta la violencia, sino que recuerda tres realidades fundamentales que dejó la Cristiada.

De 1926 a 1929 tuvo lugar la Guerra Cristera, que tiene su antecedente más inmediato con la entrada en vigor de la Ley Calles, el 31 julio de 1926, proclamada por el Presidente Plutarco Elías Calles (Guaymas, Sonora, 1877-Ciudad de México, 1945). El pasado 31 de julio, a 100 años de este hecho, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer el mensaje: “Callaron las campanas de los templos, habló su sangre. Memoria de nuestros mártires, libertad religiosa y construcción de la paz”. De este texto retomo el análisis del periodista Jorge Reyes, publicado en Desde la Fe, el semanario de la Arquidiócesis de la Ciudad de México. Los obispos aclaran que la Iglesia en México no conmemora una guerra ni exalta la violencia, sino que recuerda tres realidades fundamentales que dejó ese cruento episodio: La fidelidad de miles de católicos que mantuvieron viva la fe durante la persecución religiosa, cuando no había templos abiertos; el testimonio de los mártires que dieron la vida por Cristo sin recurrir a la violencia y perdonaron a sus verdugos; la enseñanza de que la libertad religiosa es un derecho humano que pertenece a todas las personas, no un privilegio exclusivo de los creyentes.

No se pretende reabrir heridas ni celebrar una guerra